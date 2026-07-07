배우 김보성이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

김보성이 '말자쇼'에 출연했다. / 사진=KBS

배우 김보성이 주식 투자로 약 500억원을 잃었다고 밝혔다.지난 6일 방송된 KBS2 '말자쇼'에는 개그맨 윤형빈과 배우 김보성이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이날 김보성은 "위로 좀 받으러 나왔다. 지금 여기 있을 때가 아닌데 형빈이가 '형님 나와 달라'고 해서 의리로 나왔다. 주식과 의리를 지키다가 거의 전 재산을 날릴 위기에 처했다"라며 말문을 열었다.윤형빈은 "형님 상황을 들었는데 정말 심각하다"라며 "'형님 같이 출연해 달라'고 했더니 정말 의리로 와주셨다"고 설명했다. 그러자 김보성은 "무조건 여자 말을 들어야 한다. 아내 말을 들어서 나쁠 게 없다. 아내 말을 들었으면 주식으로 거의 전 재산을 잃지 않았을 거다. 무조건 여자 말을 들으면 성공하는 거다"라고 말해 웃음을 안겼다.김보성은 의리 때문에 투자에 실패했다고. 그는 "주식 한 종목과 의리를 지켰다. 플러스 되던 돈을 빼서 옮겼는데 20분의 1, 30분의 1토막이 났다. 끝까지 의리를 지켰는데 망했다"고 회상했다.그러자 윤형빈은 "의리로 가지고 계시다가 '얘는 너무 잘되니까 안 되는 주식으로 가자'고 했던 주식 있지 않나. 지금 가지고 계셨으면 500억이라고 한다"고 말했다. 생각보다 커다란 액수에 MC 김영희는 "차라리 그걸 지켜서 기부하지 그랬냐"라고 너스레를 떨었다.또 김보성은 "(잃은 금액이) 강남 집 두 채 정도다"라며 물질적인 욕심 때문이라고 오해하지는 않았으면 좋겠다"고 밝혔다. 그러면서 "소아암 아이들은 80%의 완치율이 있기 때문에 우리가 소아암 아이들에게 관심 가져야 하고 희귀 난치병 걸린 분들도 너무 많다. 나는 기부할 때 몇천만 원밖에 못 하는 데 몇억 원씩 기부하는 톱스타들이 너무 부럽더라. 나눔의 의리를 더 크게 하려고 하다가 이렇게 된 거니까 오해는 하지 말아 달라"고 덧붙였다.이에 김영희도 "김보성 씨가 주식을 시작한 이유 자체가 기부를 더 많이 하기 위해서였다. 주식이 잘되면 루게릭병 환자와 소아암 환자들을 위해 쓰겠다고 늘 이야기했다. 오해하지 않았으면 좋겠다"고 반응했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr