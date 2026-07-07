AHOF Comeback Concept Photo / F&F Entertainment

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그룹 아홉(AHOF)이 자신감과 성장을 바탕으로 한 청춘 서사를 담은 세 번째 미니앨범 'RUN TO YOU'(런 투 유)를 발매한다.이번 음반에는 타이틀곡 'RUN TO YOU'를 비롯해 'Sugar High'(슈가 하이), 'JUST SAY YES'(저스트 세이 예스), 'Just Because It's You'(저스트 비코즈 잇츠 유), 'Our Story'(아워 스토리) 등 총 5곡이 수록된다. 불확실성에서 확신으로 나아가는 여정을 그리며 전작들과 이어지는 이야기를 담아냈다.팀의 데뷔 앨범 'WHO WE ARE'(후 위 아)가 청춘의 시작을 알리고, 미니 2집 'The Passage'(더 패시지)가 성장통을 다뤘다면, 이번 'RUN TO YOU'는 한층 더 단단해진 자신감으로 앞으로 나아가는 청춘의 모습을 표현했다.멤버들의 곡 작업 참여도 이뤄졌다. 차웅기와 박한, 박주원은 수록곡 'Our Story'의 작사에 참여했다. 특히 박주원은 이번 곡을 통해 데뷔 후 첫 작사 크레딧에 이름을 올렸으며, 차웅기는 데뷔 이래 발매된 아홉의 모든 음반에 작사로 참여하게 됐다.한편, 아홉의 미니 3집 'RUN TO YOU'는 오는 8일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 발매된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr