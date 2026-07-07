주지훈 닮았다더니…윤하정, 10월 결혼 앞두고 예비남편 공개
'솔로지옥' 출신 윤하정이 예비남편과의 달달한 투샷을 공개했다.

윤하정은 최근 자신의 SNS를 통해 "3주년 기념 빵빵씨 얼굴 공개하려고 앨범을 봤는데, 빵빵씨가 제 사진만 찍어줘서 그런지 둘이 찍은 사진이 너무 없네요. 미안해, 우리 앞으로 사진 많이 찍자"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 윤하정과 예비남편이 거울 셀카를 찍고 있는 모습이 담겼다. 두 사람은 나란히 입술을 내민 익살스러운 표정을 지으며 편안한 분위기를 자아냈다.
주지훈 닮았다더니…윤하정, 10월 결혼 앞두고 예비남편 공개
주지훈 닮았다더니…윤하정, 10월 결혼 앞두고 예비남편 공개
앞서 윤하정은 예비남편을 주지훈 닮은꼴이라고 소개했다. 그러나 주지훈보다는 부드러운 강아지상 느낌에 더 가까운 것으로 보인다.

한편, 윤하정은 1998년생으로 '솔로지옥3'에 출연해 이름을 알렸다.

그는 얼마 전 "오늘 오랜 시간 함께해 온 소중한 사람과 다가오는 10월 평생을 약속하게 됐다는 소식을 전하려 한다"고 적었다.

그러면서 "앞으로의 새로운 시작도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고 많은 축복 부탁드리겠다"고 했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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