그룹 2PM 준케이가 메인보컬이었음에도 데뷔곡 '10점 만점에 10점'에서 개인 파트가 없었다고 털어놨다./사진=SBS 방송 화면 캡처

그룹 2PM 준케이가 메인보컬이었음에도 데뷔곡 '10점 만점에 10점'에서 개인 파트가 없었다고 털어놨다./사진=SBS 방송 화면 캡처

그룹 2PM 준케이가 메인보컬이었음에도 데뷔곡 '10점 만점에 10점'에서 개인 파트가 없었다고 털어놨다./사진=SBS 방송 화면 캡처

그룹 2PM 준케이가 메인보컬이었음에도 데뷔곡 '10점 만점에 10점'에서 개인 파트가 없었다고 털어놨다.지난 6일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에는 2PM 멤버 옥택연, 닉쿤, 장우영, 준케이, 황찬성이 출연했다.이수지는 준케이에게 "메인 보컬인데 파트 분배 때문에 약간 불만이 있었다고?"라고 물었다. 이에 준케이는 "'10점 만점에 10점'에 내 파트가 없다"고 답해 모두를 놀라게 했다.이수지가 "메인 보컬인데?"라고 되묻자 붐은 "아니야. 괴성 지르는 거 있어"라고 말했고, 준케이는 "그걸 기억해 줬어"라며 웃었다.준케이는 "음악방송을 하면 가사지에 다들 각자 파트가 적혀 있는데 나는 괄호로 '예이'만 적혀 있었다"며 "(방송) 화면에도 반만 걸쳐서 나온다"고 당시를 떠올렸다.이어 "나는 사실 2AM 멤버가 될 수도 있었다. 갑자기 2PM 메인 보컬을 하라고 해서 갔다"며 "그때 파트를 나누는 방식이 '한번 불러봐'였는데 제가 마지막 순서였다. 이미 앞에서 다 가져가고 끝난 상태였다"고 설명했다.그는 "(박진영 PD님이) 이 부분을 해보라고 해서 결국 그 애드리브만 하게 됐다"며 "얼탱이가 없었다. 연습생을 4년 했는데 '예이'를 주네 싶었다"고 당시 심정을 털어놨다. 이어 "이 이야기를 이제야 하는 것"이라고 덧붙여 웃음을 안겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr