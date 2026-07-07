사진 = 'SBS PLUS' 유튜브 채널

사진 = 'SBS PLUS' 유튜브 채널

'나는 솔로' 28기 출연자 상철과 정숙 부부가 선배의 예리한 시선으로 32기 5화 방송을 분석하며 출연자들의 관계와 심리 변화에 깊이 몰입했다.SBS PLUS 공식 유튜브 채널에서 운영하는 'SBS Plus 스플스'에서는 ' 거친 카주 연주와 그걸 지켜보는 선배들 (+영수형 폼 좋다) '라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '나는솔로' 28기 상철과 정숙 부부는 32기 5화 참견 리뷰 영상을 공개하고 솔로나라 32기 출연자들의 로맨스를 향한 생생한 리액션을 선보였다.리뷰에 앞서 정숙은 최근 야구장을 다녀온 소식과 다이어트 근황을 전했고 상철은 육아 중인 근황을 공유하며 다정한 부부의 일상 토크로 문을 열었다.이어 본격적인 방송 관람에 돌입한 두 사람은 영숙과 옥순에게 다대일 구도가 형성된 점을 짚어내며 과거 자신들이 출연했던 28기 시절의 분위기와는 사뭇 다른 32기 남성 출연자들의 적극적인 태도에 놀라움을 표했다.상철은 32기 상철과 옥순의 다소 무거운 대화 흐름을 지켜보며 남다른 우려를 나타내 시청자들의 공감을 자아냈다. 아침 모닝 토크 시간에 상철과 옥순이 만나 장거리 연애와 출산, 결혼 등 현실적이고 무거운 주제를 깊게 다루는 모습을 본 상철은 너무 딥하다며 혀를 내둘렀다.아직 서로를 알아가는 초기 단계임에도 불구하고 마치 바로 결혼 준비를 시작하는 것만 같은 과도한 진도에 대해 상철은 걱정스러운 마음을 내비쳤고, 정숙 역시 이에 공감하며 두 사람의 관계가 너무 무겁게 흐르는 점에 대해 아쉬움을 표했다.예측 불허로 흘러간 랜덤 데이트 결과 역시 부부의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다. 랜덤 데이트의 짝이 공개되자마자 정숙과 상철은 오마이갓을 외치며 경악을 금치 못했고 출연자들의 마음이 엇갈리는 운명의 장난 같은 상황에 격한 리액션을 쏟아냈다.상철은 랜덤 데이트의 결과가 출연자들을 오히려 지치게 만들거나 관계에 독이 될 수도 있겠다고 분석하며 안타까워했다. 특히 32기 상철이 랜덤 데이트를 거치며 겪고 있을 심리적 압박감과 화면 속에 부쩍 수척해진 모습에 주목한 부부는 랜덤 데이트가 각 출연자의 감정 흐름에 거대한 변곡점이 될 것임을 예고했다.부부는 영숙과 순자 사이에서 솔직하고 결단력 있는 태도를 보여준 영식의 마음 변화를 흥미롭게 관찰하는 한편 좋은 폼을 보여주며 영숙과 발전을 기대하게 만든 영수의 활약상을 칭찬했다.더불어 옥순을 향한 일편단심과 배려심 속에서 남모르게 감정이 상했던 포인트를 고백한 광수의 심리 상태까지 세밀하게 짚어낸 부부는 출연자 간의 오해와 감정 소모에 대해 우려 섞인 시선을 보냈다.영수와 영철의 술자리 대화 및 상철과 광수의 일대일 대치 상황이 담긴 다음 주 예고편을 보며 큰 기대감을 드러낸 상철과 정숙 부부의 현실감 넘치는 선배 소통은 시청자들에게 색다른 재미를 선사했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr