'가족관계증명서'가 첫 방송 됐다./사진제공=MBC

'가족관계증명서'가 첫 방송 됐다./사진제공=MBC

MBC 일일드라마 ‘가족관계증명서’가 베일을 벗었다.지난 6일 첫 방송된 ‘가족관계증명서’)가 겉으로는 완벽해 보이는 가족의 이면에 감춰진 깊은 상처와 저마다의 사연을 품고 있는 인물들의 서사를 그려내며 기분 좋은 출발을 알렸다. 특히 남부러울 것 없는 금수저지만, 내면에는 지독한 트라우마를 안고 있는 주인공 나지니(박세영 분)의 모습이 앞으로의 전개에 기대를 높였다. 시청률은 최고 시청률 4.7%, 수도권 4.0%, 전국4.3%를 기록했다.이날 방송은 어린 지니가 엄마 나세리(한고은 분), 아빠 차민기(전노민 분)와 함께 행복한 시간을 보내는 과거의 순간으로 시작됐다. “나는 불행할 이유가 전혀 없었다. 모두가 나에게 금수저를 물려받았다고 했다”라는 지니의 내레이션은 완벽한 행복을 보여주는 듯했다.그러나 이내 모자를 깊게 눌러쓴 채 편의점에 혼자 있는 현재의 지니의 모습으로 대비됐다. 이어 어두운 골목에서 위기에 처한 여학생을 구해내는 정의로운 지니의 반전 매력이 펼쳐졌다. 그 모습도 잠시, 홀로 쓸쓸히 화실로 돌아와 “존재하는 모든 것은 자신의 크기만한 그림자를 소유하게 된다. 나도 그렇다”라고 읊조렸다.상처의 중심에는 엄마인 세리와의 갈등이 있었다. 민기의 생일을 맞아 마련된 가족 식사 자리에서 세리는 “내년 봄에는 반드시 너를 결혼시킬 거야. 너의 동의 없이 너를 낳았던 것처럼”이라고 폭탄 발언을 하며 딸에게 일방적으로 결혼을 강요했다. 이에 지니는 격분하며 맞섰지만 세리는 끄떡없었다. 눈물을 삼키는 딸 지니를 향해 “울지마. 운다고 누가 알아줘?”라고 냉정하게 대꾸했다.끝내 지니는 “가까스로 살고 있다고요. 아무렇지 않은 척 그만해. 아무도 안 속아”라고 내뱉고는 자리를 박차고 나갔다. 특히 딸이 자리를 떠난 후에 남편을 원망 하다가 갑자기 격정적인 키스를 나누는 세리와 민기의 모습은 가족의 위태로움을 적나라하게 보여줬다.지니는 호텔 전시장에서 한국아트앤컬쳐센터 본부장 임지후(성이언 분)와 우연한 첫 만남을 갖게 됐다. 그러나 설렘도 잠시, 지후 곁에 나타난 도도희(박솔라 분)의 등장으로 분위기는 반전됐다. 지니가 고개를 돌린 곳에는 지후의 팔짱을 낀 채 걸어오는 학창 시절 학폭 가해자 도희가 있었다. 도망치듯 화장실로 몸을 숨긴 지니는 결국 공황장애 증세와 함께 과거 학폭의 기억에 휩싸이며 무너져 내렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr