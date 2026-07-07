MC를 맡은 방송인 박슬기가 배우 변우석과의 팬미팅 비하인드 사진을 공개했다./사진=박슬기 SNS

MC를 맡은 방송인 박슬기가 배우 변우석과의 팬미팅 비하인드 사진을 공개했다./사진=박슬기 SNS

MC를 맡은 방송인 박슬기가 배우 변우석과의 팬미팅 비하인드 사진을 공개했다.지난 5일 박슬기는 자신의 계정에 "포즈 바꾸는대로 다 맞춰주는 우석찡. 마치 팬미팅 내내 주고 받았던 우리네 호흡 같네"라는 글과 함께 변우석과 찍은 사진을 게재했다.사진에는 변우석이 박슬기의 키에 맞춰 허리를 한껏 숙인 채 같은 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 박슬기는 "포즈 바꾸는 대로 다 맞춰주는 우석찡. 마치 팬미팅 내내 주고 받았던 우리네 호흡 같네"라며 "변우석, 우체통, 박슬기 쓰리쿠션 굿잡. 정말로 즐거웠습니다. 빗길 안전 귀가하세요"라고 덧붙이며 팬미팅을 마친 소감을 전했다.변우석은 팬미팅 현장에서도 팬들을 향한 진심을 전했다. 그는 "나는 완전 강한 사람이어서 다 괜찮다. 그런데 그럴 때일수록 나를 더 응원해줘서 너무너무 감사하고 진심으로 사랑한다"고 말하며 눈물을 보였다.그는 약 2시간 30분 동안 팬미팅을 진행한 데 이어 하이바이회를 3시간 동안 이어가며 팬 한 명 한 명과 인사를 나눴다고 알려졌다. 하이바이회가 끝난 뒤에도 귀가하던 차량에서 내려 팬들에게 마지막 인사를 건네는 등 남다른 팬 사랑을 보여줬다.변우석은 지난 4일과 5일 서울 잠실실내체육관에서 '2026 변우석 아시아 팬미팅 투어 'The Secret Library' in SEOUL'을 개최했다. 두 차례 공연은 전석 매진을 기록하며 뜨거운 인기를 입증했다. 변우석은 서울 공연을 시작으로 방콕, 요코하마, 타이베이, 싱가포르, 마닐라, 자카르타, 홍콩 등 아시아 주요 도시에서 투어를 이어간다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr