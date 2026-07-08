사진=JTBC '연애전쟁'

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'연애전쟁' 배우 겸 가수 이준이 결혼을 원했던 전 여자친구와 이별한 이유를 밝혔다.7일 방송된 JTBC '연애전쟁'에는 이준이 스페셜 게스트로 출연해 실제 연애 경험을 공개했다.이날 방송에서는 결혼을 원하지만 워킹홀리데이를 준비하는 남자친구 때문에 갈등을 겪는 커플의 사연이 소개됐다. 여자친구는 결혼을 계획했지만 남자친구가 결혼 대신 해외행을 선택하면서 불안함을 드러냈고, 남자친구는 아직 결혼할 준비가 되지 않았다고 털어놨다.사연을 지켜보던 이준은 남자친구의 입장에 깊이 공감했다. 그는 "저는 100% 공감한다. 저도 그런 적이 꽤 있었다"고 입을 열었다.이어 "결혼을 원하는 여자친구들이 있었다. 그 마음도 충분히 이해하는데 결혼 이야기가 나오면 정말 심장이 옥죄어 오는 기분이었다"고 솔직하게 말했다.이효리가 "향후 결혼 계획이 없다고 솔직하게 말하면 되지 않냐"고 묻자 이준은 "실제 그렇게 말했다가 헤어진 적도 있다"고 고백했다.그러면서 "지키지 못할 약속을 하는 건 아니라고 생각한다. 지금 기분만 무마하려고 '결혼하겠다'고 말하는 건 책임감이 없는 행동이라고 생각했다"고 자신의 소신을 밝혔다.이준은 "사연 속 남자친구도 심장이 많이 아플 것"이라며 "여자친구가 상처받는 건 싫으니까 최대한 좋게 이야기하고 있는 것"이라고 남자친구의 마음을 대변했다.앞서 이준은 자신의 연애 스타일도 공개했다. 그는 "연인과 싸우면 감정보다는 팩트만 이야기하는 편"이라며 "여자친구가 울어도 차분하게 사실만 전달한다"고 밝혔다.또 "감정 기복이 심하거나 싸우고 연락이 끊기는 사람과는 만나기 쉽지 않을 것 같다"며 "믿음이 가는 사람이 좋다"고 연애관을 전했다.더불어 이준은 자신이 MBTI상 T 성향이지만 연인에게는 다르다고 말했다. 그는 "여자친구 앞에서는 목소리 톤이 높아진다"고 밝혔지만, 이효리는 "그 말투를 3년 내내 유지할 수 있겠느냐. 3년 이상 연애 안 해봤으면 조용히 하라"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.한편 이준은 지난 2017년 KBS2 드라마 '아버지가 이상해'를 통해 인연을 맺은 배우 정소민과 약 3년간 공개 연애를 했으나, 2020년 결별했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr