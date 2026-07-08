최근 신예은과 만나 인터뷰를 진행했다. / 사진=텐아시아DB

최근 신예은과 만나 인터뷰를 진행했다. / 사진=앤피오

배우 신예은이 최근 예능 출연이 뜸했던 이유를 밝혔다.지난 7일 서울 삼청동의 한 카페에서 ENA 월화드라마 '닥터 섬보이'에 출연한 신예은을 만나 다양한 이야기를 나눴다.'닥터 섬보이'는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 편동도에 입도한 공중보건의사 도지의(이재욱 분)와 비밀 많은 간호사 육하리가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스다. 극 중 신예은은 비밀을 품고 고향 편동도로 돌아온 대학병원 간호사 육하리 역을 맡았다.신예은은 이번 작품을 통해 배우로서 한 단계 성장했다고 털어놨다. 신예은은 "'닥터 섬보이'를 촬영하며 최대한 그 인물이 느낄 수 있는 감정을 다 끌어내서 표현해보고 싶었다. 100% 다 만족할 수는 없지만 그래도 육하리를 연기할 때만큼은 진심이었다"고 회상했다.이어 그는 "일상 속에 살아가면서도 인물을 생각했을 때 눈물이 날 수 있을 정도로 캐릭터를 아껴야 한다고 생각한다. 그런데 이 작품에서 그 감정을 느꼈다. 다른 작품을 할 때도 이렇게 해야겠다고 다짐하게 해준 작품"이라고 덧붙였다.예능 활동에 대한 바람도 전했다. 신예은은 "예능은 늘 재밌고 좋은 것 같다. 한편으로는 '기대에 만족시켜드려야 하는데 못하면 어떡하지'라는 생각도 든다. 그래도 앞으로 예능에 더 자주 출연하고 싶다"고 말했다.과거 소속사로부터 받았던 이른바 '춤 금지령'에 관해 묻자 신예은은 "이제 풀렸다"라며 웃어 보였다. 신예은은 "사실 우리 회사가 나를 억압하는 편은 아니다. 내가 '더 글로리' 같은 작품을 찍어야 하는데 너무 밝아버리면 혹시라도 몰입하는 데 어려울까 봐 한때는 자제했지만 이제는 아니다"라고 설명했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr