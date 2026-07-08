이소라가 건강 문제로 체중을 감량했다고 밝혔다. / 사진='성시경' 유튜브 캡쳐

이소라와 성시경이 노래에 대한 고민을 공유했다. / 사진='성시경' 유튜브 캡쳐

가수 이소라가 건강 문제로 인해 몸무게를 크게 감량했다고 털어놨다.지난 7일 성시경의 유튜브 채널 '만날 텐데'에는 이소라가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다. 성시경이 이소라에게 살이 많이 뺐냐고 묻자 이소라는 "2025년 1월부터 1년 넘게 다이어트를 해 몇십kg을 뺐다"며 "아파서 살을 빼게 됐다"고 덤덤히 밝혔다.앞서 이소라는 성대 부상 후 체중이 100kg 정도까지 늘었다고 밝힌 바 있다. 이소라는 "목소리도 좋아진 건 아니다"라며 "오늘도 노래를 조금이라도 더 잘했으면 좋겠다는 마음인데, 앞으로는 예전처럼 그렇게 집중해서 잘하기는 힘들 것 같다고 생각한다"고 토로했다.성시경은 일본 밴드 보컬 네모토 가나메의 말을 인용해 "나이가 들면 가수에게도 한 번 위기가 오는데, 그 위기를 잘 넘기면 계속 오래 노래할 수 있다더라"며 따뜻한 위로를 건넸다. 성시경의 말에 공감한 이소라는 "아직은 노래 키를 낮추고 싶지 않다. 모든 노래를 원래 키 그대로 부르고 있다"며 가수로서 자존심을 나타냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr