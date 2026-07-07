사진=JTBC '연애전쟁'

사진=JTBC '연애전쟁'

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'연애전쟁' 가수 이효리가 남편 이상순과의 현실 결혼생활을 전했다.7일 방송된 JTBC '연애전쟁'에서는 스페셜 게스트로 이준이 출연해 다양한 연애 고민을 함께 나눴다.이날 이준은 "여자친구와 싸우면 감정보다는 팩트만 이야기하는 편"이라며 "감정 기복이 없는 사람이 좋다. 싸우고 연락이 안 되는 사람은 만나기 쉽지 않을 것 같다"고 자신의 연애관을 밝혔다.이를 들은 이효리는 "그러다가 믿는 도끼에 발등 찍힌다. 조심해라"라며 의미심장한 농담을 던졌다. 이어 그는 "이준은 믿음이 가는 사람을 좋아하는 것 같다"면서도 "나는 감정 기복이 있는 편"이라고 솔직하게 털어놨다.이효리는 "모든 유형에는 장단점이 있다. 감정 기복이 없으면 안정적이지만, 감정 기복이 있는 사람과 만나면 매일 새로운 사람을 만나는 느낌이 있다"고 자신의 생각을 밝혔다.이를 듣던 서장훈은 "효리 씨는 업 앤 다운이 꽤 심한 것 같다"고 말했고, 이효리는 망설임 없이 이를 인정했다. 그러면서 남편 이상순의 반응을 전해 모두를 폭소하게 만들었다.이효리는 "상순 오빠가 '매일 다른 여자와 사는 것 같다. 질릴 틈이 없다'고 한다"며 웃었다. 이어 "앞으로는 '이효리' 말고 '이기복'이라고 불러 달라"고 셀프 디스를 더해 현장을 웃음바다로 만들었다.이날 방송에서는 극과 극 성향을 가진 커플의 사연도 공개됐다. 감성적인 여자친구와 공감 표현이 서툰 남자친구의 갈등을 지켜보던 패널들은 각자의 연애 경험을 솔직하게 털어놨다.특히 김희철은 사연 속 남자친구를 보며 "예전에는 나도 저랬다. T처럼 행동했던 시절이 있었다"고 반성했다.그러자 이효리는 곧바로 "얼른 전 여자친구들에게 사과해라"라고 일침을 날렸다. 김희철은 카메라를 향해 고개를 숙이며 "미안해. 잘 지내고 있지? 행복하게 잘 살고 있지?"라고 공개 사과해 또 한 번 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr