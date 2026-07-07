사진=황보라 유튜브

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배우 황보라가 아들 우인 군과 애견카페를 찾았다가 병원으로 급하게 향했다.7일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '아들 강아지 알러지 모르고 애견카페 갔다 응급실 간 황보라'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 "우인이의 사회성을 길러주려고 왔다"며 아들과 함께 애견카페를 찾았다. 처음에는 강아지들을 낯설어하던 우인이는 금세 적응해 강아지들과 인사를 나누고 먹이를 주며 즐거운 시간을 보냈다.황보라는 "이제 여기 맨날 와야겠다"며 흐뭇하게 웃었고, 우인이 역시 강아지들과 자연스럽게 어울리며 미소를 자아냈다.평소 반려견을 각별히 사랑했던 황보라는 세상을 떠난 자신의 반려견들을 떠올리며 눈시울을 붉히기도 했다. 그는 "말티즈와 포메라니안까지 세 마리를 키웠는데 모두 하늘나라로 갔다"며 "20년 넘게 함께한 강아지가 떠난 뒤 침대에도 털이 가득 남아 있어 결국 침대까지 바꿨다. 다시는 강아지를 키우지 않으려고 했는데 보면 또 너무 예쁘다"고 애틋한 마음을 드러냈다.하지만 즐거운 분위기는 오래가지 못했다. 우인이가 강아지가 사용한 빨대를 입에 대는 모습을 본 황보라는 즉시 빨대를 치웠지만, 얼마 지나지 않아 아이는 몸을 계속 긁기 시작했다.황보라는 "모기가 왜 이렇게 많이 물렸지?"라며 아이의 팔과 몸을 살폈고, 이내 피부가 울긋불긋하게 부어오른 것을 확인했다. 그는 "왜 이렇게 간지러워하냐. 안 되겠다. 병원 가야겠다"며 다급하게 우인이를 안고 애견카페를 나섰다.황보라는 연신 "엄마가 미안해. 어떡하지. 큰일 났네"라고 말하며 불안한 마음을 감추지 못했다. 인근 보건소를 찾았지만 영유아 진료가 어렵다는 안내를 받았고, 곧바로 평소 다니던 병원으로 발걸음을 옮겼다.이동 중 황보라는 "예전에도 계란 알레르기 때문에 입술이 파래져 119를 부른 적이 있다"고 털어놨다. 이어 "예전에는 강아지와 잠깐 있었을 때는 괜찮았는데 오늘은 오래 있었고 음료도 같이 마셨다. 그래서 그런 것 같다"고 상황을 설명했다.병원 진료 결과 다행히 증상은 심한 수준은 아니었다. 의료진은 "항히스타민제를 복용하면 된다. 지금 정도는 주사를 맞을 정도는 아니다"라고 설명했고, 황보라는 그제야 안도의 한숨을 내쉬었다.이후 황보라는 우인이가 강아지 털 알레르기 반응을 보인 것으로 확인됐다고 밝혔다. 집으로 돌아온 그는 아이를 씻긴 뒤 "엄마가 몰라서 미안해"라며 연신 사과해 안타까움을 자아냈다.한편 황보라는 지난 2022년 배우 김용건의 아들이자 하정우의 친동생인 배우 겸 소속사 대표 차현우(본명 김영훈)와 결혼, 슬하에 외동아들 우인 군을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr