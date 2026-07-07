사진 = SBS '산골총각영웅(High Valley, Top Hero)' 캡처

사진 = SBS '산골총각영웅(High Valley, Top Hero)' 캡처

가수 임영웅이 무계획 산골살이를 함께한 손님들과 마지막 밤을 보내며 솔선수범하는 배려심과 수준 높은 라이브 무대로 산골 마을을 감동으로 물들였다.7일 밤 9시 방송된 SBS '산골총각영웅(High Valley, Top Hero)'에서는 첫 번째 게스트로 산골집을 방문했던 허경환, 현봉식, 조째즈의 마지막 이야기가 그려졌다.이날 방송에서 저녁 식사를 준비하기로 한 출연진은 임영웅이 예전에 언급했던 카레를 떠올려 돈가스 카레 덮밥을 메뉴로 결정했고 임영웅은 요리에 필요한 재료를 직접 준비하며 밑간 작업과 돈가스 고기 두드리기 작업에 앞장섰다.국민가수다운 완벽한 박자감으로 등심 고기를 두드리는 임영웅의 모습을 본 현봉식은 빨래터 아낙네처럼 참 잘 친다며 아낌없는 칭찬을 건넸다. 요리하는 틈틈이 반려견 시월이를 챙긴 임영웅은 손과 코, 하이파이브까지 개인기 3종 세트를 능숙하게 성공해 내는 반려견의 재롱을 보며 흐뭇한 미소를 지어 다정한 면모를 보여줬다.함께 음식을 조리하는 과정에서 출연진의 유쾌한 과거 일화와 입담도 이어졌다. 돈가스를 직접 튀기던 현봉식은 과거 치킨집에서 아르바이트할 때 지리를 전혀 모르는 길치여서 주방으로 밀려났고 그때 기름이 얼굴에 튀어 점이 생겼다고 너스레를 떨었다.이에 조째즈는 기름만 튀지 않았어도 미남이었을 것이라며 안타까워해 웃음을 유발했고 허경환은 그 기름 덕분에 지금 개성 있는 많은 배역을 맡아 연기할 수 있는 것이라며 위로를 건네 훈훈함을 더했다.드디어 완성된 카레는 다소 묽고 돈가스는 오버쿠킹돼 짙은 갈색빛을 띠었으나 출연진은 연신 맛있다를 외치며 식사를 즐겼고, 임영웅은 요리 실패를 걱정하던 허경환의 우려를 불식시키듯 카레를 추가로 리필해 먹으며 만족감을 표했다.식사 준비로 어질러진 평상을 정리하는 과정에서는 임영웅의 부지런하고 세심한 성격이 고스란히 드러났다.현봉식이 고기를 튀기고 허경환이 카레를 끓이는 동안 누가 시키지 않았음에도 홀로 평상 위를 깨끗하게 청소하기 시작한 임영웅은 묵묵히 걸레를 들고 구석구석을 꼼꼼하게 닦아냈다. 무릎을 꿇고 걸레질을 하던 중 갑작스러운 통증에 짧은 비명을 지른 임영웅은 문득 이등병 시절 청소하던 때가 생각난다고 군 생활을 회상했다.옆에서 지켜보던 조째즈가 치약이라도 뿌려줄까 하며 장난 섞인 제안을 건네자 임영웅은 PTSD가 온다며 맞받아쳐 현장을 폭소케 했다.이어 임영웅은 침상형 생활관을 쓰던 군 시절을 언급하며 후임 복이 없었던 억울한 일화도 털어놓았다. 이등병 시절 힘들게 청소를 하면서 나중에 고참이 되면 꼭 후임들에게 걸레질을 시켜야겠다고 다짐했으나 정작 본인이 고참이 되었을 때는 생활관이 침대형으로 전격 교체됐다고 설명했다.결국 후임들에게 청소를 한 번도 시켜보지 못하고 군 생활이 끝났다며 아쉬워하는 임영웅의 솔직한 고백에 조째즈는 그런 불운한 일들은 꼭 나한테만 일어나는 것 같다며 깊이 공감했다.다시 군대로 돌아가고 싶냐는 조째즈의 질문에 임영웅은 침상을 쓰는 병장으로 돌아가고 싶다고 재치 있게 답해 또 한 번 큰 웃음을 안겼으며, 이후 조째즈가 실수로 엎지른 술을 말없이 치우고 싱크대까지 깨끗이 정돈하는 솔선수범의 자세로 일 잘한다는 찬사를 받았다.깊은 밤이 되자 출연진은 우여곡절 끝에 조째즈바를 마당에 설치했고, 이를 기념해 영웅이의 산골 디너쇼를 개최하며 깊어가는 가을밤의 정취를 만끽했다. 마이크를 잡은 임영웅은 성시경의 희재를 첫 곡으로 선곡해 고난도의 고음 파트임에도 흔들림 없는 편안한 표정으로 가창력을 폭발시켜 모두의 감탄을 자아냈다.이어서 조째즈와 호흡을 맞춰 유재하의 그대 내 품에를 감미롭게 불렀고, 분위기가 무르익자 최희준의 하숙생을 완벽한 감성으로 재해석해 냈다. 게스트들의 뜨거운 성원에 힘입어 윤종신의 오르막길까지 즉석에서 열창하며 산골 마당을 순식간에 화려한 콘서트장으로 탈바꿈시킨 임영웅은 첫 번째 손님들과의 마지막 밤을 아름답고 온기 가득하게 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr