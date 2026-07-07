오윤아 / 사진 = 오윤아 SNS

배우 오윤아가 유쾌한 웨딩 콘셉트 사진을 공개했다.7일 오윤아가 자신의 SNS에 "축하해 주셔서 진심으로 감사드립니다!! 앞으로 더 감사한 마음으로 예쁘게 살아갈게요. 여러분의 뜨거운 응원과 축하로 저희 온 가족이 너무 기뻐하고 행복합니다. 모두 정말 감사해요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 네이비 나시톱과 데님 팬츠를 입고 면사포를 쓴 오윤아의 모습이 담겼다. 그는 순백의 웨딩드레스 대신 캐주얼룩을 매치해 특유의 털털한 매력을 자아냈다. 그는 곰 캐릭터로 디자인된 신랑 신부 모양의 풍선을 배경으로 환한 미소를 지어 훈훈함을 더했다.앞서 오윤아는 지난 3일 자신의 유튜브 채널을 통해 결혼 소식을 전한 바 있다. 당시 그는 "민이랑 평생 열심히 살아야겠다 싶었는데 정말 좋은 분을 만나게 돼서 결혼을 결정하게 됐다"며 "시부모님도 정말 좋은 분들이셔서 저희 민이를 손자처럼 받아주셨다"고 밝혔다.한편, 오윤아는 2007년 비연예인과 결혼해 슬하에 발달장애 아들 민 군을 뒀으나 8년 만에 파경을 맞았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr