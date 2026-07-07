딘딘 / 사진 = 알딸딸한 참견 공식 유튜브 채널

가수 딘딘이 2022 카타르 월드컵 당시 불거졌던 일명 '손흥민 저격' 논란에 입을 열었다.7일 딘딘은 웹예능 '알딸딸 참견'에 게스트로 출연해 코미디언 허경환, 문세윤 모델 겸 배우 안재현, 가수 뮤지와 함께 근황을 나눴다. 이날 딘딘은 과거 월드컵 시즌 축구 프로그램에 자주 출연했던 것을 언급하며 "전문가들은 방송에서 '16강 갈 수 있다'고 말하지만 카메라가 꺼지면 '쉽지 않다'고 얘기하더라"고 말문을 열었다.그는 "그걸 듣다보니 나도 괜히 소신을 말해야 할 것 같은 병에 걸렸다"며 "라디오 생방송에서 '왜 자꾸 희망회로를 돌리냐. 못 가는 거 다 알면서'라고 말했다"고 당시를 회상했다. 딘딘은 해당 발언 이후 '손흥민 저격'이라는 기사가 쏟아져 나왔다며 예상치 못한 후폭풍에 대해 털어놨다.딘딘은 당시 한국이 포르투칼을 꺾고 극적으로 16강 진출을 확정한 순간의 심경도 함께 전했다. 그는 "하필 그때 코로나에 걸려 집 밖에도 못 나가고 있었다. 골이 들어가는 순간 나도 넌무 기뻤는데 동시에 '이제 큰일났다'는 생각이 들었다"며 "계속 기사가 올라오는데 밖에도 못 나가고 2주 동안 자성의 시간을 가졌다"고 고백했다.그러면서 그는 "그때 정말 많이 반성했다. 16강을 바라지만 쉽지는 않을 것 같다고 말했으면 됐을 텐데 표현이 너무 강했다"고 안타까움을 표했다. 이어 "그 이후로 4년간 계속 사과하고 다녔다"고 덧붙여 현장을 초토화시켰다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr