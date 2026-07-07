신기루 / 사진 = 텐아시아 사진 DB, 신기루 SNS

코미디언 신기루가 비만 치료제 마운자로 투약 의혹에 선을 그었다.6일 신기루는 자신의 SNS에 "도려내는 수준으로 육신 포샵했다. 마운자로 오해 금지"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 신기루는 명품 가방을 든 채 모델 포즈를 취해 유쾌함을 더했다.특히, 한층 슬림해진 그의 실루엣이 눈길을 끌었다. 그는 군살 없는 날렵한 턱선과 탄탄한 허벅지 라인을 자랑해 놀라움을 안겼다. 몰라보게 날씬해진 신기루에 일부 누리꾼들은 그가 비만 치료제 '마운자로'를 맞은 것 아니냐는 반응을 보이기도 했다. 이에 신기루는 "지인들이 거의 엎드려서 찍어줘서 얇아보이는 것. 살 1g도 안 빠짐"이라고 해명에 나서 웃음을 안겼다.앞서, 신기루는 한 예능에 출연해 자신의 체중이 110kg이라고 쿨하게 공개한 바 있다.한편 신기루는 2019년 1세 연상의 비연예인과 결혼했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr