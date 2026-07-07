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여행 크리에이터 원지가 호주 캠핑카 업체의 인종차별적 대응에 항의한 결과를 전했다.7일 유튜브 채널 '원지의 하루'에는 '호주 캠핑카 직원 막말 사건 끝'이라는 제목의 숏폼 영상 하나가 게재됐다. 공개된 영상에서 원지는 "호주 캠핑카 영상에서 업체 직원 막말 사건과 관련해 드디어 협의가 됐다"고 밝혔다.그는 "해당 업체 측에서 영상을 봤고 죄송하다고 사과의 말을 전해왔으나 다른 조치에 대한 건 특별히 전달주지 않았다"며 초기 대응에 대한 불만족을 표했다. 이어 원지는 "업체 직원의 진심 어린 사과, 전액 환불, 빈대가 나온 게 본인들 과실이 아니라고 생각한다면 청소 및 방역 기록을 제출해달라고 요구했다. 이걸 로펌에서 법률 지원을 해줬다"고 설명했다.결국 업체 측으로부터 사과와 함께 전액 환불을 받았다는 그는 "내부적으로는 저희도 화도 많이 내고 거기서도 부적절한 대응이라고 말씀을 해줬다"며 "무엇보다 영상 보고 화내주신 덕에 거기서도 심각성을 많이 인지한 것 같다. 감사하다"고 덧붙였다.앞서 원지는 지난 6월 유튜버 채코제, 캡틴따거와 함께 떠난 호주 여행 중 인종차별을 겪었다고 토로한 바 있다. 당시 세 사람은 예약한 캠핑카에서 빈대를 발견해 업체를 찾았지만 "고객이 빈대를 옮겨왔을 수도 있다"는 답변을 받은 바 있다. 이후 현지 코디네이터와의 통화를 위해 휴대전화를 건네자 "솔직히 당신 폰은 만지고 싶지 않다"고 답한 장면이 온라인 상에서 빠르게 퍼지며 인종차별 논란이 일었다.한편, 원지는 구독자 93만 명을 보유한 여행 크리에이터다. 그는 tvN '유퀴즈 온 더 블럭', ENA '지구마불 세계여행' 등 공중파 방송에까지 진출하며 큰 사랑을 받고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr