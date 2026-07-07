배우 이동건이 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

배우 이동건이 '이혼숙려캠프' 현장 사진을 공개했다. / 사진=이동건 SNS 영상 캡처

배우 이동건이 '이혼숙려캠프' 촬영 현장을 공개하며 근황을 전했다. 최근 그는 운영 중인 제주 카페를 재정비하기 위해 휴업에 들어가 화제를 모은 바 있다.이동건은 7일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 짧은 영상을 게재했다. 공개된 영상에는 JTBC 예능 '이혼숙려캠프' 녹화 현장에서 촬영을 준비하는 이동건의 모습이 담겼다. 그는 정장을 차려입고 명찰을 착용한 채 차분히 대기하다가 스튜디오로 향하며 본격적인 녹화에 나섰다.앞서 JTBC는 이동건이 7월부터 '이혼숙려캠프'에 새롭게 합류한다고 밝혔다. 이동건은 2년간 남자 출연자 측 가사조사관으로 활약한 진태현의 후임으로 발탁돼 서장훈, 박하선과 호흡을 맞춘다.다만 이동건의 합류 소식은 방송 전부터 논란을 불러일으켰다. 진태현이 매니저를 통해 하차 사실을 전달받았다고 밝혀 논란이 불거진 데 이어, 일부 시청자들 사이에서는 이동건의 출연이 프로그램 취지와 맞는지에 대한 의견이 엇갈리기도 했다.한편 이동건은 2017년 배우 조윤희와 결혼해 같은 해 딸을 얻었으며, 2020년 합의 이혼했다. 지난해에는 16세 연하 배우 강해림과 열애설에 휩싸였으나 "사생활"이라며 별도의 입장을 밝히지 않았다. 최근에는 SBS '미운 우리 새끼'에 출연하며 일상을 공개하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr