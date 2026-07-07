배우 한소희가 공항에 나타났다./텐아시아 DB

배우 한소희가 공항에 나타났다./텐아시아 DB

치키타가 공항에 나타났다./텐아시아 DB

아사가 공항에 나타났다./텐아시아 DB

해외에서 진행하는 행사를 위해 출국하는 아이돌과 배우들의 패션 OOTD를 분석해본다. 최근 공항 패션에서는 더워진 날씨만큼 초여름 스타일링이 눈에 띄었다.류예지 기자 - 한소희, 순백의 여신이 따로 없다. 잡티 하나 없는 새하얀 피부 톤이 연핑크와 화이트 컬러를 더욱 돋보이게 한다.한소희는 연한 핑크 컬러의 반소매 니트에 화이트 쇼츠를 매치한 스타일링으로 공항에 등장했다. 화려한 장식 없이도 청순한 매력을 살린 착장이 인상적이다. 초여름 시즌에 어울리는 산뜻한 데일리룩이다.장시간 비행에도 부담이 적을 편안한 니트와 활동성이 좋은 쇼츠를 선택해 공항 패션의 기능까지 고려한 모습이다. 꾸안꾸 감성을 유지하면서도 기내에서 편안하게 착용할 수 있는 스타일링을 선보였다.박의진 기자 - 연한 핑크색 티셔츠와 흰 반바지는 무난하면서도 실패하기 어려운 조합이다. 공항 패션으로는 편안하면서도 산뜻한 분위기를 살린 적절한 선택이었다. 전체적으로 힘을 과하게 주지 않은 자연스러운 스타일링이 매력을 더욱 돋보이게 했다.다만 연한 색감의 의상에 별다른 액세서리나 포인트 아이템이 없어 자칫 밋밋한 인상을 줄 수 있다는 점은 아쉽다. 작은 주얼리나 컬러감 있는 가방 하나만 더했어도 전체적인 완성도가 한층 높아졌을 것 같다.정세윤 기자 - 연핑크색 상의와 하얀색 바지를 매치해 밝고 화사한 공항 패션을 선보였다. 맑은 피부 톤과 은은한 핑크 컬러가 자연스럽게 어우러지며 특유의 청초한 분위기를 더욱 돋보이게 했다.여기에 검은색 숄더백으로 무게감을 더하고 배색 플랫 슈즈로 포인트를 준 점도 눈에 띈다. 화려하거나 강한 인상을 남기기보다 자신의 장점을 살리는 데 집중한 스타일링으로, 한소희가 가진 깨끗하고 단정한 이미지를 효과적으로 보여줬다.류예지 기자 - 베이비몬스터 치키타는 강렬한 올블랙 패션을 선보였다. 그러나 계절감에서는 아쉬움을 남겼다. 민소매는 한여름인데 신발은 한겨울이었기 때문.30도가 넘는 습한 날씨에 종아리까지 올라오는 블랙 가죽 롱부츠를 신은 치키타다. 상의는 여름 분위기를 냈지만, 하의는 가죽 롱부츠라 계절감이 서로 다른 듯하다. 차라리 스트랩 샌들이나 포인티드 힐처럼 발등이 드러나는 슈츠를 매치했다면 더 경쾌한 매력을 뽐낼 수 있었을 텐데.박의진 기자 - 옷을 블랙으로 통일해 시크하면서도 세련된 분위기를 자아낸다. 자칫 단조로울 수 있는 패션에 볼드한 실버 목걸이를 더해 포인트를 줬다.붉은 머리색과 핑크빛 가방 역시 비슷한 계열이라 전체적인 색감이 조화롭게 이어져 보기 편하다. 다만 시선이 발끝으로 갈수록 전체적으로 무게감이 느껴지는 점은 아쉽다. 조금 더 가볍고 산뜻한 디자인의 슈즈를 매치했다면 여름의 경쾌한 분위기를 살릴 수 있었을 것 같다.정세윤 기자 - 검은색 나시와 미니스커트, 미들 부츠를 활용해 군더더기 없는 공항 패션을 선보였다. 몸에 밀착되는 실루엣과 짧은 스커트, 부츠의 조합이 긴 다리 라인을 더욱 돋보이게 했다.또 허리 벨트 디테일과 연핑크 미니백, 실버 네크리스는 자칫 무거워 보일 수 있는 올블랙 룩에 적당한 포인트가 됐다. 전체적으로 힘을 뺀 스타일링이지만 치키타의 매력을 충분히 살렸다.류예지 기자 - 베이비몬스터 아사는 호불호가 갈린 패션을 선보였다. 상큼한 초록색 컬러 포인트를 내세웠지만, 너무 짧은 하의 탓에 아찔한 광경을 보였다.아사는 에메랄드빛에 가까운 그린 컬러 슬림핏 반소매 티셔츠를 착용해 여름 특유의 싱그러운 분위기를 살렸다. 여기에 옐로 컬러 숄더백을 더해 발랄한 포인트를 줬다.하의는 아쉬웠다. 플리츠 디테일의 초미니스커트는 길이가 지나치게 짧아 걸을 때마다 속바지가 드러나는 듯한 모습이 포착됐다. 보는 이로 하여금 속바지인지, 안감인지 헷갈릴 정도로 노출 범위가 넓었다.박의진 기자 - 무채색 의상을 주로 입은 베이비몬스터 멤버들 사이에서 가장 눈에 띄는 패션이다. 상의와 가방에 밝은 색감을 더해 시원하면서도 청량한 여름 분위기를 완성했다. 화사한 컬러를 과하지 않게 활용해 포인트를 준 점도 인상적이다.다만 하의는 길이와 소재, 무늬로 인해 언뜻 보면 잠옷처럼 보일 수도 있다는 점이 아쉽다. 그럼에도 전체적으로는 계절감이 잘 살아 있는 패션이다.정세윤 기자 - 화려한 컬러를 전면에 내세웠다. 청록빛 상의와 노란색 미니백을 매치해 경쾌한 분위기를 연출했고, 검은색 이너와 체크 패턴 미니스커트로 전체적인 균형을 맞췄다.짧은 단발 헤어와 플랫 슈즈 조합은 특유의 소녀 같은 이미지를 더욱 살려줬다. 자칫 부담스러울 수 있는 강한 색 조합이었지만, 아이템 구성을 간결하게 가져가며 산만한 느낌을 줄였다. 화려함보다는 개성을 선택한 스타일링으로 아사만의 발랄한 매력이 자연스럽게 묻어나는 공항 패션이었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr