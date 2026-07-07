배우 황인엽이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

'그대에게 드림' 제작발표회가 열렸다. / 사진=KT스튜디오지니

배우 황인엽이 '그대에게 드림'을 촬영하며 노출을 시도했다고 밝혔다.7일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 ENA 월화드라마 '그대에게 드림' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 이혜리, 황인엽, 유선동 감독이 참석했다.'그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다.황인엽은 과거의 약속을 지키기 위해 첫사랑이자 자신의 진짜 꿈이었던 주이재 곁으로 돌아온 천재 영화감독 우수빈으로 분한다. 그는 "개인적으로 로맨스 코미디 장르를 꼭 찍어보고 싶었다"라며 "처음으로 좋아했던 첫사랑과 재회하는 '그대에게 드림' 대본이 너무 매력적이었다. 또 시청자들에게 설렘을 줄 수 있는 포인트가 많아서 놓칠 수가 없었다"고 말했다.이번 작품을 통해 새롭게 보여주고 싶은 게 있냐고 묻자 황인엽은 "노출을 약간 시도했다"라며 웃어 보였다. 이어 그는 "부족하지만 최선을 다해서 운동했다. 그런 모습이 많은 분께 설렘으로 다가가길 바란다"고 덧붙였다.'그대에게 드림'은 오는 13일 오후 10시에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr