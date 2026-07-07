정인선이 새 프로필 사진을 공개했다./사진제공=블리츠웨이엔터테인먼트

정인선이 새 프로필 사진을 공개했다./사진제공=블리츠웨이엔터테인먼트

정인선이 새 프로필 사진을 공개했다./사진제공=블리츠웨이엔터테인먼트

배우 정인선의 세련된 무드가 담긴 새로운 사진이 공개됐다.블리츠웨이엔터테인먼트는 오늘(7일) 정인선의 새 프로필 사진들을 공개했다.사진 속 정인선은 다채로운 스타일링을 자신만의 색깔로 소화했다. 먼저 클래식한 블랙 재킷을 착용한 컷에서는 부드러운 미소와 동시에 고급스러운 아우라를 담아냈다. 카메라를 응시하는 깊은 눈빛으로 여배우 포스를 뽐냈다.또 다른 컷에서는 자연스럽게 풀어 내린 헤어 스타일에 깔끔한 화이트 셔츠를 매치해 세련된 분위기를 연출했다. 이어 시스루 니트에 청바지를 매치한 캐주얼한 스타일링에서는 특유의 화사하고 청량한 미소로 또 다른 매력을 자랑했다.한편, 정인선은 올해 초 종영한 KBS 2TV 주말드라마 ‘화려한 날들’에서 주인공 ‘지은오’ 역을 맡아, 설레는 로맨스부터 따뜻한 가족애까지 섬세한 감정 연기로 소화했다. 이를 통해 ‘2025 KBS 연기대상’에서 베스트 커플상과 장편드라마 부문 여자 우수상을 수상했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr