그룹 NCT 127 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 127의 다섯 번째 투어 'NEO CITY : THE REDLINE' 포스터. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 127이 정규 7집과 함께 약 2년 만에 컴백한다. 새 앨범 발매에 이어 다섯 번째 투어에도 돌입하며 본격적인 활동에 나선다.7일 SM엔터테인먼트는 텐아시아에 "NCT 127이 오는 8월 24일 정규 7집을 발매한다"고 밝혔다. 이어 9월 18일부터 20일까지 서울 KSPO DOME에서 다섯 번째 투어 'NEO CITY : THE REDLINE'의 포문을 연다.이번 컴백은 2024년 7월 발매한 정규 6집 'Walk' 이후 2년 만이다.새 앨범에는 쟈니, 태용, 유타, 재현, 해찬 등 다섯 멤버가 참여한다. 현재 군 복무 중인 도영과 정우는 이번 활동에 함께하지 않는다.올해 데뷔 10주년을 맞은 NCT 127에게 이번 컴백은 더욱 의미가 크다. 2016년 7월 7일 데뷔한 NCT 127은 멤버들의 순차적인 군복무로 최근 2년간 완전체 활동이 쉽지 않았다. 태용은 지난해 12월 전역했으며, 재현도 지난 5월 군 복무를 마쳤다.이번 투어는 서울 공연을 시작으로 10월 3일 자카르타, 10월 10~11일 홍콩, 10월 18일 싱가포르, 10월 31일~11월 1일 방콕, 2027년 1월 2일 타이베이로 이어진다.NCT 127은 독창적인 '네오(Neo)' 콘셉트와 퍼포먼스로 글로벌 팬덤을 구축해왔다. 전작 'Walk'는 그룹의 7연속 밀리언셀러를 기록하며 흥행에 성공한 만큼, 이번 신보에도 기대가 모인다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr