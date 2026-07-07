최근 의미심장한 발언으로 이혼설이 불거진 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 여름휴가 계획에서 남편을 언급하지 않았다.
이솔이는 7일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 누리꾼들의 다양한 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요'(이하 '무물') 시간을 가졌다.
한 누리꾼은 이솔이에게 "곧 다가올 여름휴가는 어디로 떠날 계획이야?"라고 물었다.
이에 이솔이는 "사실 당장 계획이 없다"면서 "검사 결과가 나오면 그때 뭐든 계획해 보려고 한다"고 답했다.
그러면서 이솔이는 "이번에는 책 몇 권 들고 한 2주 정도 정처 없이 다녀볼까 한다. 낭만적이지 않냐"고 덧붙였다. 앞서 이솔이는 지난달 30일 자신의 SNS에 "지우고 싶은 과거가 있다", "밤새 서로를 설득하려 했던 시간이었다" 등 의미심장한 멘트를 털어놓는 영상을 업로드했다가 이혼설에 휩싸였다. 이에 한 누리꾼이 "설마 박성광님과 이혼했어요?"라고 묻자 이솔이는 "아니요ㅠ"라고 답하며 이혼설을 일축했다.
한편 이솔이는 박성광과 2020년 8월 백년가약을 맺었다. 당시 제약회사 10년 차였던 이솔이는 과거 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 출연해 빼어난 미모로 대중에 눈도장을 찍었었다. 그는 지난해 2세가 없는 이유를 해명하며 여성 암 투병 사실을 고백했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
이솔이는 7일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 누리꾼들의 다양한 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요'(이하 '무물') 시간을 가졌다.
한 누리꾼은 이솔이에게 "곧 다가올 여름휴가는 어디로 떠날 계획이야?"라고 물었다.
이에 이솔이는 "사실 당장 계획이 없다"면서 "검사 결과가 나오면 그때 뭐든 계획해 보려고 한다"고 답했다.
그러면서 이솔이는 "이번에는 책 몇 권 들고 한 2주 정도 정처 없이 다녀볼까 한다. 낭만적이지 않냐"고 덧붙였다. 앞서 이솔이는 지난달 30일 자신의 SNS에 "지우고 싶은 과거가 있다", "밤새 서로를 설득하려 했던 시간이었다" 등 의미심장한 멘트를 털어놓는 영상을 업로드했다가 이혼설에 휩싸였다. 이에 한 누리꾼이 "설마 박성광님과 이혼했어요?"라고 묻자 이솔이는 "아니요ㅠ"라고 답하며 이혼설을 일축했다.
한편 이솔이는 박성광과 2020년 8월 백년가약을 맺었다. 당시 제약회사 10년 차였던 이솔이는 과거 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 출연해 빼어난 미모로 대중에 눈도장을 찍었었다. 그는 지난해 2세가 없는 이유를 해명하며 여성 암 투병 사실을 고백했다.
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