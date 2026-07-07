개그우먼 김영희가 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아DB

김영희가 '라디오스타'에 출연한다. / 사진=MBC

개그우먼 김영희가 '라디오스타'에서 성인 영화를 연출하게 된 계기를 밝힌다.오는 8일 방송되는 MBC '라디오스타'는 이성미, 정선희, 김영희, 이선민이 출연하는 '웃음 크리에이터 크루, 웃크크' 특집으로 꾸며진다.이날 김영희는 '라디오스타' 첫 출연 소감을 밝히며 말문을 연다. 그는 섭외 전화를 받고 '왜 나를?' 의심부터 한 사연과 함께 '진짜 사나이' 시절 부를 줄 알았다고 기대했던 사실을 털어놓으며 웃음을 안긴다. 이어 김영희는 공백기 당시 '라디오스타'가 자신에게 큰 힘이 됐던 과거를 언급해 눈길을 끈다.정선희와의 인연도 공개된다. 김영희는 "공백기 동안 정선희가 문천식과 진행하던 유튜브 라이브에서 자신을 꽁트에 참여하게 해 줬다"고 밝힌다. 또 김영희의 제2의 전성기를 이끈 말자 할매 탄생 뒷이야기도 공개된다.끝으로 김영희의 또 다른 직함인 성인 영화 감독 이야기도 이어진다. 그는 성인 영화 장르를 좋아하게 된 계기와 함께 "배우 민도윤을 뮤즈로 삼아 직접 작품을 연출하게 됐다"라며 다양한 이야기를 들려줄 예정이다.'라디오스타'는 8일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr