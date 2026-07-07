장항준 감독이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB
장항준 감독이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB
김은희 작가와 결혼한 장항준 감독이 역사 토크쇼 '시간추적자 설록'의 메인 MC로 발탁됐다.

SBS Plus '시간추적자 설록'은 기록이 남긴 빈칸을 채우는 역사 추적 예능이다. 한 줄의 기록 뒤에 숨겨진 이야기를 파헤쳐 우리가 알고 있던 역사를 새롭게 바라보는 반전을 선사한다.

프로그램의 메인 MC로는 장항준 감독이 출격한다. 1700만 관객을 동원한 영화 '왕과 사는 남자'로 흥행 돌풍을 일으킨 장 감독은 역사 토크쇼 MC를 통해 활약을 이어간다. 여기에 색다른 시각을 더할 배우 봉태규와 하버드대학교 역사학과 출신 방송인 신아영이 합류해 힘을 보탠다.
장항준 감독이 '시간추적자 설록' 메인 MC로 발탁됐다. / 사진=SBS Plus
장항준 감독이 '시간추적자 설록' 메인 MC로 발탁됐다. / 사진=SBS Plus
이와 함께 '시간추적자 설록' 공식 포스터도 공개됐다. 명탐정 셜록 홈즈로 변신한 장항준은 예리한 눈빛으로 역사를 추적하고, 봉태규와 신아영도 저마다 역사 속 단서를 추리하는데 열심인 모습으로 눈길을 끈다.

'시간추적자 설록'은 오는 14일 오후 10시 30분 첫 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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