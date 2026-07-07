장항준 감독이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

장항준 감독이 '시간추적자 설록' 메인 MC로 발탁됐다. / 사진=SBS Plus

김은희 작가와 결혼한 장항준 감독이 역사 토크쇼 '시간추적자 설록'의 메인 MC로 발탁됐다.SBS Plus '시간추적자 설록'은 기록이 남긴 빈칸을 채우는 역사 추적 예능이다. 한 줄의 기록 뒤에 숨겨진 이야기를 파헤쳐 우리가 알고 있던 역사를 새롭게 바라보는 반전을 선사한다.프로그램의 메인 MC로는 장항준 감독이 출격한다. 1700만 관객을 동원한 영화 '왕과 사는 남자'로 흥행 돌풍을 일으킨 장 감독은 역사 토크쇼 MC를 통해 활약을 이어간다. 여기에 색다른 시각을 더할 배우 봉태규와 하버드대학교 역사학과 출신 방송인 신아영이 합류해 힘을 보탠다.이와 함께 '시간추적자 설록' 공식 포스터도 공개됐다. 명탐정 셜록 홈즈로 변신한 장항준은 예리한 눈빛으로 역사를 추적하고, 봉태규와 신아영도 저마다 역사 속 단서를 추리하는데 열심인 모습으로 눈길을 끈다.'시간추적자 설록'은 오는 14일 오후 10시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr