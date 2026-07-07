배우 차재이가 이준섭 감독의 장편 영화 '비누'에 우정출연했다.'비누'는 지난해 밴쿠버국제영화제에서 먼저 공개되며 해외 관객과 만난 작품이다. 이후 제30회 부천국제판타스틱영화제 코리안 장편 부문에 초청돼 지난 6일 국내 관객에게 첫선을 보였다.차재이는 영화 예고편 전면에 등장해 이목을 끌었다. 짧은 등장만으로도 강렬한 분위기와 존재감을 남기며 작품에 대한 궁금증을 높였다.영화 '비누'와 관련한 자세한 정보 및 상영 프로그램은 부천국제판타스틱영화제 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr