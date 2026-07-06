Co-ed K-POP group KARD/RBW, DSP MEDIA

데뷔 10년 차를 맞이한 혼성 그룹 카드(KARD)가 해체한다.6일 오전 소속사 DSP미디어는 공식 홈페이지에 공지를 올리고 카드(비엠, 제이셉, 전소민, 전지우)의 해체 소식을 전했다.이들은 "카드는 오는 7월 28일 데뷔 첫 정규 앨범 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE'를 발매한 뒤 월드투어에 돌입한다"면서 "당사는 네 멤버와 신중한 논의 끝에 이번 활동을 끝으로 카드의 여정을 마무리하기로 합의했다"고 알렸다.이어 소속사는 "오랜 시간 카드와 동행해 주신 히든 카드(HIDDEN KARD, 팬덤 명) 여러분께 다시 한번 감사하다는 말씀 드리며, 멤버들이 각자의 자리에서 이어갈 새로운 앞날에도 따뜻한 응원과 격려 부탁드린다"고 했다. 이들은 "멤버들이 온 마음을 다해 준비한 새 앨범과 투어가 히든 카드 여러분께 소중한 추억으로 남기를 바란다"라면서 안내문을 마무리 지었다.그간 해외 시장을 중심으로 독보적인 글로벌 영향력을 확보하며 성장해 온 카드는 데뷔 후 약 9년 동안 탄탄한 해외 팬덤을 구축하며 대표적인 글로벌 그룹으로 자리매김했다. 특히 남녀 혼성 그룹이라는 차별성을 무기로 남미와 유럽 등 다양한 대륙의 해외 투어를 연이어 마치면서 현지 무대에서 훌륭한 티켓 파워를 보여주기도 했다.한편, 카드는 오는 28일 오후 6시 정규 1집 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE'(웨어 투 나우)를 발매하고 활동에 돌입한다.안녕하세요. DSP미디어입니다.먼저, 소속 아티스트 KARD를 항상 아끼고 응원해 주시는 HIDDEN KARD 여러분께 진심으로 감사드립니다.KARD는 오는 7월 28일 데뷔 첫 정규 앨범 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE'를 발매한 뒤 월드투어에 돌입합니다.당사는 네 멤버와 신중한 논의 끝에 이번 활동을 끝으로 KARD의 여정을 마무리하기로 합의하였습니다.오랜 시간 KARD와 동행해 주신 HIDDEN KARD 여러분께 다시 한번 감사하다는 말씀 드리며, 멤버들이 각자의 자리에서 이어갈 새로운 앞날에도 따뜻한 응원과 격려 부탁드립니다.멤버들이 온 마음을 다해 준비한 새 앨범과 투어가 HIDDEN KARD 여러분께 소중한 추억으로 남기를 바랍니다.마지막까지 가장 KARD다운 모습으로 채워질 이번 활동에 변함없는 관심 부탁드립니다.감사합니다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr