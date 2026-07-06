린이 이혼 후 속내를 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

린이 이혼 후 속내를 밝혔다. / 사진=SBS

가수 린이 이혼 1년 만에 속내를 밝혔다.지난 5일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에는 린이 출연해 동료 가수 케이윌과 결혼과 이혼에 대한 여러 이야기를 나눴다.방송에서 린은 "이혼을 선택했지만 결혼은 추천한다. 정말 행복하고 고운 알맹이가 남은 결혼 생활을 했다"라며 말문을 열었다.이어 그는 전남편인 가수 이수를 언급하며 "너무 친한 친구였다. 남편이 없어진 것도 그렇지만 진짜 친한 친구를 잃은 기분이라 아쉽고 슬프다. 안 좋게 헤어진 건 아니라 항상 응원한다"고 말했다.스튜디오에서 이를 지켜보던 신동엽은 "친한 친구로 잘 지냈기에 더욱 그런 생각이 들 것"이라고 반응했다. 린의 어머니 역시 "그래서 더 안타깝다"고 공감했다.진솔한 이야기가 오가던 가운데 케이윌은 "이런 이혼 토크는 내 유튜브 채널 '알던 형수'에 나와서 제대로 풀어라"라고 농담을 건네 웃음을 자아냈다.한편 린은 지난해 8월 이수와 파경을 맞았다. 두 사람은 2014년 결혼해 11년 만에 이혼했다. 소속사는 "어느 한쪽의 잘못이나 귀책 사유로 인한 것은 아니며, 원만한 합의 하에 이루어진 결정"이라고 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr