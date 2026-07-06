랄랄 / 사진=텐아시아 DB

유튜버 겸 방송인 랄랄이 최근 화제를 모은 '전자담배 하루 2갑' 발언에 대해 직접 사과했다. / 사진=유튜브 채널 '랄랄'

유튜버 겸 방송인 랄랄이 최근 화제를 모은 '전자담배 하루 2갑' 발언에 대해 직접 사과했다. / 사진=유튜브 채널 '랄랄'

유튜버 겸 방송인 랄랄이 최근 화제를 모은 '전자담배 하루 2갑' 발언에 대해 직접 사과했다.지난 5일 유튜브 채널 '랄랄ralral'에는 '코끼리 하마의 해명 영상'이라는 제목의 영상이 공개됐다.앞서 랄랄은 풍자와 함께한 콘텐츠에서 임신 전 전자담배를 하루 두 갑씩 피웠다고 밝혀 화제를 모았다. 풍자 역시 전 남자친구가 집에 있던 도자기를 훔쳐 갔다는 취지의 상황극이 실제 일화처럼 퍼지면서 연예 기사까지 쏟아졌다. 두 사람은 이번 영상을 통해 최근 불거진 화제에 대해 직접 입을 열었다.랄랄은 "이번에 기사가 많이 났더라. 그건 사실이다. 사실입니다"라며 사과 기자회견을 연상케 하는 분위기를 연출했다. 이어 전자담배 하루 두 갑 발언에 대해 "사실이 맞다. 죄송하다"고 고개를 숙였다.이에 풍자는 "유라는 담배 두 갑을 피운 게 맞다. 제가 봤다"고 거들어 웃음을 자아냈다. 랄랄은 "지금은 전혀 다른 삶을 살고 있고 정말 반성한다"고 말했지만, 풍자는 "근데 정말 두 갑을 피긴 했다"고 재차 덧붙이며 상황극을 이어갔다.이어 풍자는 최근 화제가 된 '전 남자친구 도자기 도벽설'에 대해 "연예뉴스 1위까지 갔던 전 남자친구 도자기 도벽설은 사실이 아니다"라며 "구독자들에게 웃음을 주려고 한 상황극이었고, 제 전 남자친구들은 도벽이 없었다"고 해명했다.그는 "우리끼리 상황극을 했는데 예전에 했던 연애 이야기와 합쳐지면서 그 사람이 도자기를 훔쳐서 헤어진 것처럼 됐다"며 "그분은 너무 잘 살고 계신다"고 오해를 바로잡았다. 랄랄이 "하지만 돈을 빌려준 적은 있다"고 거들자 풍자는 "네. 300만원이요"라고 인정한 뒤 "미안한데 돈 좀 갚아주라. 연락 줘"라고 농담해 웃음을 안겼다.영상 말미 랄랄은 "채널을 새로 만들면 기사가 많이 날 거라고 생각했는데 이렇게 빨리 날 줄은 몰랐다"고 털어놨고, 풍자는 "저희는 듀엣 채널을 파지 않기로 결심했다"고 너스레를 떨며 영상을 마무리했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr