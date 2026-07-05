최유정이 다이어트 약 복용 경험을 털어놨다. / 사진='안녕하세미' 유튜브 캡쳐

최유정이 다이어트 약 복용 경험을 털어놨다. / 사진='안녕하세미' 유튜브 캡쳐

가수 최유정과 코미디언 박세미가 다이어트약 복용으로 겪었던 부작용을 고백했다.지난 4일 유튜브 채널 '안녕하세미'에는 '아이돌도 똑같이 사는구나 (ft.최유정)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 두 사람은 과거 겪었던 다이어트약 복용 경험담과 심각한 부작용을 털어놨다.박세미는 20대 시절 다이어트약을 복용했던 경험을 언급했다. 그는 "그때는 위험성을 인지하지 못하고 식욕이 없어지니 오히려 이득이라고 생각했다"고 말했다. 특히 박세미는 "친구와 함께 묵던 호텔에 있는데 누가 문에서 나를 해치려고 쳐다보는 느낌이 들었다. 혼자 망상을 한 것"이라고 설명했다.최유정 역시 연습생 시절 몸무게가 40kg대 초반이었지만, 소속사의 체중 감량 압박으로 인해 다이어트 약을 먹었다고 고백했다. 그는 "당시 정상 체중이었는데도 살을 빼라고 하니 간절한 마음에 약을 먹었다"며 "약 복용 후 입마름과 심장 두근거림이 있었다"라고 부작용을 밝혔다. 최유정은 "위험한 것 같기는 하다"라고 말했고 박세미는 이에 공감했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr