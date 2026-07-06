손담비가 여행 중 겪은 뜻밖의 민폐 논란에 직접 해명했다. / 사진=손담비 SNS 캡처

지난 5일 손담비는 가족과 함께한 여행 사진을 SNS를 통해 공유했다. / 사진=손담비 SNS 캡처

가수 겸 배우 손담비가 여행 도중 겪은 뜻밖의 '민폐 논란'에 대해 직접 해명했다.손담비는 6일 자신의 SNS를 통해 "비눗방울 놀이를 걱정해주시는 분들이 많은데 제가 수건으로 다 닦았다"고 밝히며 논란을 해명했다.이번 해명은 전날 공개한 여행 영상에서 비롯됐다. 영상에는 손담비가 여행 중 머문 숙소로 보이는 공간에서 딸 해이 양과 비눗방울 장난감을 가지고 노는 모습이 담겼다.이에 일부 누리꾼들은 비눗방울을 사용한 장소를 지적했다. 개인 주택이 아닌 숙소로 보이는 곳에서 놀이가 이뤄진 만큼, 비눗방울 액체가 바닥에 남으면 미끄럼 사고나 다른 이용객들의 불편으로 이어질 수 있다는 우려가 제기된 것. 뜻밖의 '민폐 논란'이 불거지자 손담비는 "제가 수건으로 다 닦았다"고 직접 설명하며 오해를 바로잡았다.한편 손담비는 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 2022년 결혼했다. 지난해 4월에는 딸 해이 양을 출산했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr