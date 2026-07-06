손담비가 여행 중 겪은 뜻밖의 민폐 논란에 직접 해명했다. / 사진=손담비 SNS 캡처
손담비가 여행 중 겪은 뜻밖의 민폐 논란에 직접 해명했다. / 사진=손담비 SNS 캡처
가수 겸 배우 손담비가 여행 도중 겪은 뜻밖의 '민폐 논란'에 대해 직접 해명했다.

손담비는 6일 자신의 SNS를 통해 "비눗방울 놀이를 걱정해주시는 분들이 많은데 제가 수건으로 다 닦았다"고 밝히며 논란을 해명했다.

이번 해명은 전날 공개한 여행 영상에서 비롯됐다. 영상에는 손담비가 여행 중 머문 숙소로 보이는 공간에서 딸 해이 양과 비눗방울 장난감을 가지고 노는 모습이 담겼다.
지난 5일 손담비는 가족과 함께한 여행 사진을 SNS를 통해 공유했다. / 사진=손담비 SNS 캡처
지난 5일 손담비는 가족과 함께한 여행 사진을 SNS를 통해 공유했다. / 사진=손담비 SNS 캡처
이에 일부 누리꾼들은 비눗방울을 사용한 장소를 지적했다. 개인 주택이 아닌 숙소로 보이는 곳에서 놀이가 이뤄진 만큼, 비눗방울 액체가 바닥에 남으면 미끄럼 사고나 다른 이용객들의 불편으로 이어질 수 있다는 우려가 제기된 것. 뜻밖의 '민폐 논란'이 불거지자 손담비는 "제가 수건으로 다 닦았다"고 직접 설명하며 오해를 바로잡았다.

한편 손담비는 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 2022년 결혼했다. 지난해 4월에는 딸 해이 양을 출산했다.

박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr

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