그룹 소녀시대 멤버이자 배우로 활동 중인 최수영이 팬들을 안심 시키기에 나섰다.
최수영은 6일 자신의 인스타그램 스토리에 "뉴스 출연했어요"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 최수영이 연극 '베니스의 상인' 개막을 앞두고 박근형, 원진아, 이상윤 등 일부 출연자들과 함께 JTBC '뉴스룸'을 찾은 모습. 특히 최수영은 "다행히 좋은 일로"라며 뉴스에 등장한 자신을 혹여라도 걱정할 팬들을 안심시키는 면모를 보였다. 최수영은 최근 배우 정경호와 14년 인연을 정리했다. 연예계 대표 장수 커플이었던 두 사람은 바빠진 스케줄로 서로에게 소원해진 것으로 알려졌고, 자연스럽게 결별했다.
한편 최수영은 1990년생으로 올해 만 36세다. 오는 8일부터 8월 9일까지 연극 '베니스의 상인'으로 관객들과 만날 예정이다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
최수영은 6일 자신의 인스타그램 스토리에 "뉴스 출연했어요"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 최수영이 연극 '베니스의 상인' 개막을 앞두고 박근형, 원진아, 이상윤 등 일부 출연자들과 함께 JTBC '뉴스룸'을 찾은 모습. 특히 최수영은 "다행히 좋은 일로"라며 뉴스에 등장한 자신을 혹여라도 걱정할 팬들을 안심시키는 면모를 보였다. 최수영은 최근 배우 정경호와 14년 인연을 정리했다. 연예계 대표 장수 커플이었던 두 사람은 바빠진 스케줄로 서로에게 소원해진 것으로 알려졌고, 자연스럽게 결별했다.
한편 최수영은 1990년생으로 올해 만 36세다. 오는 8일부터 8월 9일까지 연극 '베니스의 상인'으로 관객들과 만날 예정이다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT