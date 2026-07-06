사진 제공=MBC 새 금토드라마

전설의 저격수 킹피셔를 둘러싼 언론과 경찰의 엇갈린 추적이 시작된다.오는 31일 첫 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 어느 워킹맘의 고군분투 워라밸 사수기를 그린 드라마다.오늘(6일) 공개된 스틸에는 전설의 저격수 킹피셔를 좇는 낫투데이 탐사보도팀과 남부서 강력2팀의 모습이 담겨 시선을 사로잡는다. 낫투데이 열혈 사수 권태성(정준원 분)과 의욕 충반 신입 구해나(한채린 분)가 예측 불허 취재기를 펼친다. 동시에 남부서 이동진(이상이 분)과 범성훈(최우성 분)은 킹피셔를 반드시 잡는다는 일념 아래 완벽한 콤비 플레이로 수사망을 좁혀간다.먼저 권태성은 위험한 현장에 물불 가리지 않고 뛰어드는 탓에 특종을 몰고 다닌다. 한때 권태성은 킹피셔를 맹목적으로 추종하지도, 그렇다고 단순한 범죄자로 낙인찍지도 않는 킹피셔 전담 기자로 활약했다. 하지만 모종의 사건을 계기로 모든 취재를 중단한 그는 킹피셔의 갑작스러운 복귀를 마주하고 혼란에 빠지게 된다. 권태성으로 분한 정준원은 냉철한 판단력과 뜨거운 기자정신을 지닌 인물을 입체적으로 그려낼 예정이다.여기에 신입 기자 구해나는 직속 사수인 권태성을 열정적으로 따른다. 힘든 취재 현장 속에서, 두 사람은 온갖 사건 사고를 함께 마주하며 남다른 선후배 케미를 선보인다. 특히 한채린은 사회초년생의 당찬 에너지를 특유의 맑은 매력으로 소화해 내며 생동감을 불어 넣는다.경위 이동진은 언제나 현장을 발로 뛰며 높은 범죄 검거율을 자랑하는 에이스 형사다. 과거 킹피셔 사건으로 깊은 무력감을 경험한 그는, 킹피셔를 향한 대중의 추종과 열광을 이해하지 못한다. 이상이는 범죄 피해자의 아픔에 누구보다 깊이 공감하며 복귀한 킹피셔 수사에 사활을 건다.또한 강력2팀의 막내이자 이동진의 충직한 파트너인 범성훈은 극의 활력소 역할을 톡톡히 해낸다. 그는 킹피셔 검거라는 하나의 목표를 위해 이동진의 든든한 오른팔로 활약한다. 때로는 순수한 질문으로 막힌 수사의 물꼬를 트며 남다른 존재감을 발휘할 예정이다.제작진 측은 "킹피셔를 두고 언론과 경찰이 보여줄 각기 다른 팀플레이는 중요한 관전 포인트가 될 것. 물불 가리지 않고 현장을 누비는 정준원, 한채린과 단서 하나도 놓치지 않고 사건을 집요하게 추적하는 이상이, 최우성의 역동적인 호흡이 극의 몰입도를 높일 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 당부했다.한편 MBC 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’는 동명의 인기 카카오웹툰을 원작으로 한 작품이다. 오는 31일 밤 9시 50분 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr