tvN '내일도 출근!' 이번에는 박지현이 서인국의 집에 방문한다. / 사진=tvN 월화드라마 ‘내일도 출근!’

tvN '내일도 출근!' 이번에는 박지현이 서인국의 집에 방문한다. / 사진=tvN 월화드라마 ‘내일도 출근!’

박지현이 서인국의 집에 방문한다.tvN 월화드라마 '내일도 출근!'(연출 조은솔/극본 김경민/기획 스튜디오드래곤/제작 스튜디오드래곤, 크로스픽쳐스)은 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤이 까칠한 직장 상사 강시우와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되는 오피스 로맨스다.이 가운데 '내일도 출근!' 측은 6일 5회 방송에 앞서 차지윤(박지현 분)이 상사 강시우(서인국 분)의 집을 방문한 스틸을 공개한다. 특히 이번 방문은 차지윤이 업무차 찾은 것으로 강시우의 집을 찾은 첫 손님이라는 점이 두 사람 사이의 미묘한 분위기를 더한다.공개된 스틸 속 차지윤에게 차를 대접하기 위해 준비하는 강시우의 얼굴에 잔잔한 미소가 번진 것. 차지윤의 표정 하나하나에 반응하듯 자신도 모르게 번지는 미소는 강시우의 달라진 감정을 짐작하게 한다.무엇보다 차지윤이 강시우의 집에서 예상치 못한 사실을 발견한다고 알려진다. 과연 차지윤이 마주한 것은 무엇일지, 그리고 강시우는 어떤 반응을 보였을지 6일 방송되는 '내일도 출근!' 5회에서 확인할 수 있다.한편, tvN 월화드라마 '내일도 출근!' 5회는 6일 저녁 8시 50분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr