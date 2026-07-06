현재 뮤지컬 작품으로 관객과 만나고 있는 티파니 영이 캐릭터 소화를 위해 깜짝 이미지 변신을 시도했다. / 사진=티파니 영 SNS

그룹 소녀시대 멤버 티파니 영이 캐릭터를 위해 깜짝 변신했다.티파니 영은 지난 5일 자신의 인스타그램 스토리에 "한 번 더"라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 티파니 영이 무대에 오를 준비를 마친 모습. 특히 그는 작품을 위해 긴 머리를 숨기고 단발머리의 가발을 착용해 이미지 변신 시도로 눈길을 끌었다.티파니 영은 현재 뮤지컬 '유미의 세포들'에서 주인공 유미 역으로 활동하고 있다. 최근 남편이자 배우 변요한이 공연 관람을 SNS에 인증하기도 했다.한편 지난 2월 변요한과 혼인신고를 마치면서 소녀시대 첫 번째 유부녀가 된 티파니 영은 ENA 새 예능 '엑스 더 리그' 출연도 예정돼 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr