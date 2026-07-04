이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 'MKTV 김미경TV'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '이성미의 못간다'

스타 강사 김미경이 15kg 감량 후 몰라보게 달라진 근황을 전했다.지난 29일 공개된 유튜브 채널 ‘이성미의 못간다’에서 김미경은 코로나19 팬데믹 시기 겪었던 사업 위기와 심리적 어려움을 솔직하게 털어놨다.그는 오프라인 강의 중단으로 수입이 끊겼던 당시 상황을 언급하며 “1년 동안 통장에 들어오는 돈이 전혀 없었다”고 말했다. 이어 “직원들까지 떠날 수 있는 상황이라 방법을 찾아야 했다”고 설명했다.김미경은 시장 변화에 따라 온라인 강의로 방향을 전환했고, 이후 회사 규모가 빠르게 성장하며 투자 제안까지 이어졌다고 밝혔다.하지만 팬데믹 이후 상황은 다시 급변했다. 투자 위축과 수요 감소가 겹치며 또 한 번 위기를 맞았다고 전했다.그는 “계속 내가 뭘 잘못했는지 자책하게 됐다”며 “머릿속에서 스스로를 비난하는 생각이 반복되면서 우울증이 무엇인지 알게 됐다”고 말했다.이어 “부사장이 회사가 몇 달 안에 어려워질 수 있다고 울면서 말하더라. 이미 수십억 원의 빚도 있었다”며 부도를 막으려고 애썼던 지난 날을 회상했다. 결국 버티다 쓰러지기도 했다고.가장 힘들었던 순간에 대해서는 “직원들이 웃으며 회의실에 들어오는 모습을 보는 순간 감정이 무너졌다”며 “‘내가 죽어야 속이 시원하냐’는 말이 나올 정도였다”고 털어놨다. 그는 해당 장면을 지금도 가장 후회되는 순간 중 하나로 기억한다고 덧붙였다.한편 김미경은 과거 건강 악화로 혈압이 크게 상승해 응급실을 찾았던 경험이 있다고 밝혔다.이후 건강 회복을 위해 생활 습관을 바꾸며 체중 감량에 나섰고, 약 15kg 감량에 성공했다고 전했다. 그는 “몸이 먼저 움직여야 마음도 따라온다”고 강조했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr