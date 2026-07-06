오은영이 날렵한 얼굴을 뽐냈다./사진=소유진 SNS

다이어트에 성공한 오은영이 날렵한 얼굴로 감탄을 자아냈다.지난 5일 소유진은 자신의 SNS 스토리에 "오늘은 '오은영 리포트' 녹화 날. 아름다운 박사님과"라는 글과 함께 사진을 게재했다.이날 공개된 사진에는 소유진이 오은영과 함께 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 촬영장에서 셀카를 찍은 모습이 담겼다. 오은영은 강렬한 빨간색 옷으로 시선을 사로잡았다. 특히 예전 모습과 비교해 훨씬 날렵해진 턱선과 홀쭉해진 얼굴이 놀라움을 안긴다. 작아진 얼굴에 이목구비가 꽉 차 있는 모습이다.앞서 오은영은 자신의 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'에서 다이어트에 성공 했다며 "'오은영 리포트 결혼지옥' 촬영 갔더니 모든 제작진이 나에게 오은영이 아니라 2.5은영이래"라고 밝힌 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr