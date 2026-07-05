사진=랄랄 유튜브

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방송인 풍자가 전 남자친구의 '도자기 도벽설'에 대해 직접 해명했다.5일 유튜브 채널 '랄랄ralral'에는 '코끼리 하마의 해명 영상'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 풍자와 랄랄은 최근 온라인을 뜨겁게 달군 발언들에 대해 장난스럽게 해명하는 시간을 가졌다.먼저 랄랄은 전자담배 두 갑 흡연과 관련해 "사실이 맞다"고 인정했고, 풍자는 "유라는 담배 두 갑을 핀 게 맞다. 제가 봤다"고 거들어 웃음을 자아냈다. 랄랄은 "지금은 전혀 다른 삶을 살고 있고 정말 반성한다"고 덧붙였다.이어 풍자는 최근 기사화되며 화제를 모은 '전남친 도자기 도벽설'을 언급했다. 그는 카메라를 향해 "지금 현재 연예뉴스 1위, 아침 뉴스에 뜬 풍자 전남친 도자기 도벽설은 사실이 아닙니다"라고 밝혔다.풍자는 "구독자에게 웃음을 주고자 상황극을 한 것이었고 저의 전남친들은 도벽이 없었습니다"라며 "죄송합니다"라고 설명했다. 앞서 랄랄과의 대화 중 전 남자친구가 집에서 도자기를 훔쳐 갔다는 취지의 상황극이 실제 일화처럼 확산되자 직접 해명에 나선 것.랄랄이 "하지만 돈을 빌려준 적은 있습니다"라고 말을 보태자 풍자는 "네. 300만원이요"라고 인정했다. 이어 "미안한데 돈 좀 갚아주라. 연락 줘"라고 전 남자친구를 향한 농담 섞인 메시지를 남겨 폭소를 유발했다.풍자는 이후에도 "우리끼리 그냥 상황극이었는데, 그게 내가 전에 했던 연애의 그분과 합쳐졌다"며 "그래서 그 사람이 도자기를 훔쳤고 그래서 헤어졌다는 식이 됐다"고 억울함을 토로했다. 그는 "그분은 너무 잘 살고 계신다"며 애먼 사람이 오해받는 상황을 우려했다.랄랄 역시 "채널을 새로 파면 기사가 많이 나고 논란이 될 거라고 했는데 이렇게 빨리 날 줄 몰랐다"고 놀라워했다. 풍자는 "저희는 듀엣 채널을 파지 않기로 결심했다"며 "저희를 사랑해주시는 부모님과 가족, 서빈이가 있기에 더 이상 언급되는 건 불사하겠다"고 너스레를 떨었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr