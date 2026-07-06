전 축구 국가대표 출신 이동국의 자녀들이 한자리에 모인 모습. / 사진=이수진 씨 SNS

전 축구 국가대표 선수 이동국 가족이 이상적인 가정의 표본을 보여줬다.이동국의 아내 이수진 씨는 지난 5일 자신의 인스타그램에 "연습에 몰입하고 있는 재아 얼굴이라도 잠깐 보고 싶어서 재아가 있는 곳으로 달려갔어요"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이동국의 쌍둥이 딸들과 막내 아들이 선수로 활동 중인 둘째를 만나기 위해 한자리에 모인 모습. 이수진 씨는 "잠깐이었지만 오남매가 다시 완전체"라며 "짧게라도 함께 웃을 수 있는 그 시간이 참 소중하게 느껴진다"고 가족끼리 단란한 상태를 공유했다.한편 이동국은 미스코리아 출신인 이수진 씨와 2005년 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr