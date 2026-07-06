사진=다니엘 SNS 라이브방송 캡처

그륩 뉴진스 전 멤버 다니엘/사진=온라인 플랫폼 X @newjeans_loop

소속사 어도어와 전속계약 소송을 밟고 있는 그룹 뉴진스 전 멤버 다니엘의 호주 하프마라톤 대회 출전 소식이 알려졌다.최근 호주 골드코스트에서 치러진 '2026 차이나에어라인 하프마라톤(China Airlines Half Marathon)' 공식 집계에 따르면, 다니엘은 본명인 다니엘 마쉬(Danielle Marsh)로 이 대회에 참가해 21.0975km 코스를 완주했다. 관련 데이터는 온라인 커뮤니티 공간을 통해 공유됐다.집계된 기록을 보면 다니엘은 1시간 49분 13초(Gun Time)만에 결승선을 통과했다. 전체 출전자 5387명 중 3224위에 해당하며, 여성 참가자 그룹에서는 1003위로 확인됐다. 온라인에 올라온 현장 사진 속 다니엘은 분홍색 운동복 차림으로 코스를 따라 뛰고 있는 모습이다.해당 행사는 골드코스트 마라톤(Gold Coast Marathon)의 세부 종목 중 하나로 치러지는 국제 대회다. 이번 일정은 어도어와의 소송 절차가 진행되는 도중에 열린 대회라 시선을 끌었다.앞서 지난 2일 서울중앙지방법원 민사합의31부 심리로 열린 손해배상 청구 소송 3차 변론기일 당시 어도어 측은 다니엘이 사측 승인 없이 단독 연예 활동을 펼쳤다며 계약 위반 사례를 제시한 바 있다. 어도어 측은 밴드 이모셔널 오렌지스(Emotional Oranges)와의 음원 작업 추진, 해외 잡지 화보 촬영, 시계 브랜드와의 단독 계약 등을 위반 사례로 언급했다. 중국 업체와의 계약 및 별도 조합 설립 등도 책임소재의 근거로 다뤄졌다.이에 대해 다니엘 측은 이모셔널 오렌지스 측과의 협업은 금전적 이익이 수반되지 않은 프로젝트였고, 소속사가 지적한 행위의 상당 부분은 다니엘 개인이 아닌 멤버 전원이 공동으로 참여한 사안이라고 맞섰다. 소속사 측이 일부 사실을 실제보다 부풀려 주장한다는 취지다.한편, 어도어는 지난해 말 다니엘 등을 상대로 손해배상 소송을 청구한 상태며, 소송가액은 기존 430억 9000만원에서 최근 330억 9000만원으로 낮춰 청구 취지 변경 신청서를 냈다. 뉴진스 멤버 가운데 하니, 해린, 혜인은 어도어 복귀 절차를 마쳤고 민지는 복귀 세부 조항을 조율 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr