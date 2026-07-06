코미디언 김경아가 박은영의 결혼식에 참석했다. / 사진=김경아 SNS

개그우먼 박은영의 결혼식에 반가운 얼굴들이 대거 참석했다.김경아는 지난 5일 자신의 인스타그램 스토리에 "은영아, 우리 다 왔다!"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김경아가 자신의 두 아이와 함께 박은영의 결혼식에 참석한 모습. 같은 테이블에는 신봉선부터 오나미, 김민경, 박소영 등이 얼굴을 보여 눈길을 끌었다.개그우먼 박은영은 지난 5일 서울 영등포구 여의도동 여의도 컨벤션 웨딩홀에서 5살 연하의 비연예인 남성과 결혼식을 올렸다. 앞서 박은영은 지난 5월 자신의 SNS를 통해 "저를 늘 웃게 하는 한 남자를 만나 한 가정을 일구며 의리 있게 살아보고자 한다"고 직접 결혼을 발표했다.박은영은 2008년 SBS 10기 공채 개그맨으로 데뷔, 2012년 KBS 27기 공채 개그맨을 거쳤다. 김경아는 2002년 연극배우로 데뷔한 후 2006년 KBS 21기 공채 코미디언으로 발탁됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr