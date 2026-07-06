'신입사원 강회장' 마지막회에 류진이 깜짝 등장했다. / 사진='신입사원 강회장' 방송 화면 캡쳐

'신입사원 강회장'이 또 한 번의 영혼 체인지로 엔딩을 장식했다. / 사진='신입사원 강회장' 방송 화면 캡쳐

그룹 있지(ITZY) 멤버 류진이 '신입사원 강회장'에 깜짝 등장해 이준영과 영혼이 바뀌며 반전 엔딩을 장식했다.지난 5일 방송된 JTBC 드라마 '신입사원 강회장'에서는 황준현(이준영 분)이 자신의 몸을 되찾으며 축구단 감독으로 새 삶을 시작한 모습이 담겼다. 황준현은 강방글(이주명 분)과의 스킨십을 보고 역정을 내며 쫓아오는 강용호(손현주 분)를 피하려다 류진과 부딪혔다.이 사고로 두 사람의 영혼이 뒤바뀌며 충격을 안겼다. 류진의 영혼이 깃든 황준현은 있지의 안무를 추며 자신의 존재를 어필했다. 영혼 체인지가 두 번째인 황준현의 영혼이 깃든 류진은 깊게 탄식했다. 정반대 상황에 놓인 두 사람의 모습이 웃음을 선사했다.'신입사원 강회장'은 지난 5일 종영했다. 오는 11일부터는 지성, 하윤경이 출연하는 '아파트'가 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr