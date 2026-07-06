그룹 있지(ITZY) 멤버 류진이 '신입사원 강회장'에 깜짝 등장해 이준영과 영혼이 바뀌며 반전 엔딩을 장식했다.
지난 5일 방송된 JTBC 드라마 '신입사원 강회장'에서는 황준현(이준영 분)이 자신의 몸을 되찾으며 축구단 감독으로 새 삶을 시작한 모습이 담겼다. 황준현은 강방글(이주명 분)과의 스킨십을 보고 역정을 내며 쫓아오는 강용호(손현주 분)를 피하려다 류진과 부딪혔다. 이 사고로 두 사람의 영혼이 뒤바뀌며 충격을 안겼다. 류진의 영혼이 깃든 황준현은 있지의 안무를 추며 자신의 존재를 어필했다. 영혼 체인지가 두 번째인 황준현의 영혼이 깃든 류진은 깊게 탄식했다. 정반대 상황에 놓인 두 사람의 모습이 웃음을 선사했다.
'신입사원 강회장'은 지난 5일 종영했다. 오는 11일부터는 지성, 하윤경이 출연하는 '아파트'가 방송된다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
지난 5일 방송된 JTBC 드라마 '신입사원 강회장'에서는 황준현(이준영 분)이 자신의 몸을 되찾으며 축구단 감독으로 새 삶을 시작한 모습이 담겼다. 황준현은 강방글(이주명 분)과의 스킨십을 보고 역정을 내며 쫓아오는 강용호(손현주 분)를 피하려다 류진과 부딪혔다. 이 사고로 두 사람의 영혼이 뒤바뀌며 충격을 안겼다. 류진의 영혼이 깃든 황준현은 있지의 안무를 추며 자신의 존재를 어필했다. 영혼 체인지가 두 번째인 황준현의 영혼이 깃든 류진은 깊게 탄식했다. 정반대 상황에 놓인 두 사람의 모습이 웃음을 선사했다.
'신입사원 강회장'은 지난 5일 종영했다. 오는 11일부터는 지성, 하윤경이 출연하는 '아파트'가 방송된다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT