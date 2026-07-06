이특과 지성이 공식석상에 섰다. / 사진=텐아시아DB

'왕자와 거지' 메인포스터 / 사진제공=ENA, TEO

2세대부터 5세대까지 K팝 아이돌들이 '왕자와 거지'에서 이집트 여행을 떠난다.오는 27일 첫 방송되는 ENA 예능 '왕자와 거지'는 K팝 아이돌이 이집트를 배경으로 6박 7일 동안 왕자 자리를 놓고 경쟁하는 여행 예능이다. 그룹 슈퍼주니어의 이특, 신동을 비롯해 던, 위아이 김요한, NCT 쟈니, 지성이 출연한다.6일 공개된 메인 포스터에는 피라미드와 스핑크스, 고대 신전을 배경으로 여섯 멤버가 함께 담겼다. 포스터에는 이집트를 상징하는 배경과 함께 출연진의 모습이 담겨 프로그램의 콘셉트를 보여준다.가운데 선 던을 중심으로 이특, 신동, 김요한, 쟈니, 지성이 서로 다른 방향을 바라보고 있다. 포스터 상단에는 '오늘의 거지, 내일의 왕자가 될지니'라는 문구가 담겼다. 프로그램의 승자독식 규칙을 표현한 문구다.'왕자와 거지'는 미션 결과에 따라 왕자와 거지로 나뉘는 방식으로 진행된다. 왕자가 된 출연자는 혜택을 받으며, 거지가 된 출연자는 제한된 환경에서 여행을 이어간다.'왕자와 거지'는 오는 27일 밤 11시 15분에 첫 방송된다. 디즈니+에서도 공개될 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr