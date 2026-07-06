가수 KCM이 정식으로 결혼식을 올린다. / 사진 제공=A2Z엔터테인먼트

가수 KCM이 정식으로 결혼식을 올린다.6일 소속사 A2Z엔터테인먼트는 "KCM이 오는 10월 4일 오후 5시 서울 세빛섬 플로팅아일랜드에서 결혼식을 진행한다"고 밝혔다.KCM은 소속사를 통해 "14년 만에 아내와 약속을 지킬 수 있게 돼 기쁘다"며 "힘든 시간을 묵묵히 견뎌준 아내와 매 순간 용기를 낼 수 있게 해준 세 아이 덕분이다"고 소감을 전했다. 이어 "오랜 시간 변함없이 응원을 보내준 팬들에게도 진심으로 감사하다"고 덧붙였다.KCM과 아내 방예원 씨는 2012년 첫째 딸 수연 양을 얻었지만, 당시 KCM의 군 복무와 사업 실패 등으로 결혼식을 올리지 못했다. 이후 2021년 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐고, 2022년 둘째 딸 서연 양, 2025년 셋째 아들 하온 군을 품에 안으며 다섯 식구를 이뤘다.지난달 2일에는 KCM이 14년 만에 아내에게 처음으로 프로포즈를 해 화제를 모았다. 방예원 씨는 자신의 SNS를 통해 "처음 프로포즈를 받았다"며 꽃다발과 반지, 가족사진을 공개했다. 그는 "오래 기다린 만큼 더 특별하고 행복했던 순간이었다"고 소감을 전했다.한편 KCM 가족은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 화목한 일상을 공개하며 많은 사랑을 받았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr