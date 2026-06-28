'전지적 참견 시점' 이영자가 국산 식재료 홍보에 나서며 청년 농가를 향한 진심을 전했다./사진=텐아시아DB

'전지적 참견 시점' 이영자가 국산 식재료 홍보에 나서며 청년 농가를 향한 진심을 전했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

'전지적 참견 시점' 이영자가 국산 식재료 홍보에 나서며 청년 농가를 향한 진심을 전했다.지난 27일 방송된 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에서는 전현무, 양세형과 함께 식재료 원정길에 오른 이영자의 하루가 공개됐다.이영자는 과거 외국 종자에 막대한 로열티를 지급했던 국내 농가가 주요 작물 국산화와 신품종 개발을 통해 로열티 비율을 낮춰온 점을 언급하며, 품종을 알리지 못해 소비가 이뤄지지 않으면 전량 폐기되는 현실을 안타까워했다. 이어 농가가 지속해서 농사를 이어갈 수 있도록 힘을 보태고 싶다는 바람도 전했다.가장 먼저 소개한 식자재는 서양배와 동양 배를 교배해 개발한 '그린시스'였다. 사과처럼 껍질째 먹을 수 있고 단맛과 풍부한 과즙이 특징인 품종으로, 출시 7년이 지났지만, 소비자들에게는 아직 낯선 과일이다.청년 농부가 개발한 '양대파'도 소개했다. 양파와 대파의 장점만 살린 품종으로 아이들도 부담 없이 먹을 수 있는 단맛이 특징이다. 청년 농부는 지난 방송에서 이영자가 양대파 김치를 소개한 이후 석 달 치 매출이 한 달 만에 발생했고, 함께하는 농가들까지 판로와 매출 확대 효과를 얻었다고 밝혔다. 감사의 뜻으로 약 200평 규모의 양대파 하우스를 선물하는 모습도 공개됐다.이영자는 그린시스를 비롯한 식재료로 양념을 만들어 양대파 김치를 담갔고, 자연석 돌판 위에 삼겹살과 곱창, 복분자를 곁들인 한 상을 완성했다. 이 장면에서 양대파 김치와 고기를 맛본 전현무의 반응은 분당 최고 시청률 5.2%를 기록하며 이날 최고의 1분을 차지했다.방송 말미 이영자는 "발견에 그치지 않고, 그걸 발전시킨 게 너무 자랑스럽다"며 청년 농부를 응원했다. 이어 앞으로도 더 많은 국산 식재료를 알리고 싶다는 뜻을 전하며 하루를 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr