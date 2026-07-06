그룹 KARD/사진제공=RBW, DSP미디어

데뷔 10년 차인 그룹 카드(KARD)가 첫 정규 앨범으로 컴백한다는 소식을 전했다.카드(비엠, 제이셉, 전소민, 전지우)는 6일 0시 공식 SNS 채널에 정규 1집 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE'의 컴백 스케줄러를 올렸다.지도 형태로 제작된 이번 스케줄러에 따르면 카드는 오는 7일부터 두 차례에 걸쳐 콘셉트 포토를 발표한다. 이후 이들은 트랙리스트와 뮤직비디오 티저, 하이라이트 메들리 영상을 순차적으로 선보일 계획이다. 발매 직전인 21일부터 23일까지는 'KNOW WHERE'라는 명칭의 추가 콘텐츠가 배포된다.이번 앨범은 카드가 2024년 8월 선보인 미니 7집 'Where To Now? (Part.1 : Yellow Light)'와 이어지는 음반이다. 전작이 방향성에 대한 질문을 담았다면, 이번 정규 앨범은 그 과정 끝에 얻은 메시지를 다루며 해당 시리즈를 마무리하는 성격을 띤다.카드의 정규 1집 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE' 전곡 음원은 오는 28일 오후 6시 각 음원 플랫폼을 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr