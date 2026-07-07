배우 고아성이 가족은 물론 친구, 연인과도 다툰 적이 없다며 화를 느껴도 참는 성격이라고 밝혔다.
5일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'의 '도시여자대피소' 마지막 에피소드가 공개됐다.
고아성은 형제 관계에 대해 "세 자매 중에 막내다. 다 한 살씩 차이 나서 그냥 친구들 같다"라고 말했다. 이어 친하냐는 질문에는 "어렸을 땐 언니 같은 느낌이 있었는데, 사회생활 하다 보니 그냥 친구가 됐다. 원래 한 집에서 세 자매가 같이 살았는데, 작년에 언니 결혼하면서 다 흩어졌다. 그러니까 오히려 데이트를 많이 하게 된다"라고 애정을 전했다.
이어 "전 태어나서 한 번도 싸워본 적이 없다"라고 말해 모두를 놀라게 했다. 그는 "언니들이 싸우면 말을 전해주는 역할"이라며 "대립이 있었는데 내가 모르고 지나간 걸 수도 있고, 내가 좀 기분 나빠도 넘겨버리는 타입"이라고 설명했다. 찰스엔터와 김민경은 가족 밖에서는 어떤 편인지 물었고, 고아성은 "한 번도 안 싸워봤다. 소속사랑 한번 싸운 적 있다"라고 답했다. 가족은 물론 친구, 남자친구와도 다툰 적이 없다는 말에 두 사람은 "사실 싸웠는데 싸웠다고 생각 안 한 거 아니냐"라고 재차 물었지만, 고아성은 "아니다. '뭐 이걸로 싸울 일인가?' 평생 이렇게 생각해 온 것 같다"라고 이유를 밝혔다.
고아성은 "싸움의 필요성을 느낀다"면서도 "모든 걸 다 웃음으로 생각한다"라고 말했다. 이에 찰스엔터는 "우리랑 싸우겠냐"라며 웃었고, 김민경이 "화라는 감정을 못 느끼는 거냐"라고 묻자 고아성은 "화를 느끼는데 그냥 참는다"라고 답했다. 또 "막내딸인 영향이 있는 것 같기도 하다"라고 했지만, 찰스엔터와 김민경은 "내 동생은 뭐죠?", "전 뭐가 되냐. 화가 삶의 원동력"이라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 그러자 고아성은 "연기할 때 화내는 연기를 하면 '이건 진짜 나랑 안 맞는 거다'란 생각한다"고 말했다.
이어 "싸운 적이 없는데 어떻게 헤어지냐"는 질문에는 "그냥 상의 합의 하에"라고 답했다. 또 "상대가 화내면 어떻게 대처하냐"는 물음에는 "그냥 다 받아주고 끝내는 편"이라며 "운전할 때도 화를 안 낸다. '이렇게 느리게 가면 상 주나?' 한다"라고 말했다.
고아성은 지난 2월 계약 만료로 아티스트컴퍼니와 결별한 뒤 현재 무소속으로 활동 중이다. 그는 2017년 아티스트컴퍼니와 전속계약을 맺었고, 2020년 계약이 종료된 뒤 2023년 다시 손을 잡았으나 올해 2월 재계약을 마무리했다. 아티스트컴퍼니는 정우성과 이정재가 이끄는 소속사다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
5일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'의 '도시여자대피소' 마지막 에피소드가 공개됐다.
고아성은 형제 관계에 대해 "세 자매 중에 막내다. 다 한 살씩 차이 나서 그냥 친구들 같다"라고 말했다. 이어 친하냐는 질문에는 "어렸을 땐 언니 같은 느낌이 있었는데, 사회생활 하다 보니 그냥 친구가 됐다. 원래 한 집에서 세 자매가 같이 살았는데, 작년에 언니 결혼하면서 다 흩어졌다. 그러니까 오히려 데이트를 많이 하게 된다"라고 애정을 전했다.
이어 "전 태어나서 한 번도 싸워본 적이 없다"라고 말해 모두를 놀라게 했다. 그는 "언니들이 싸우면 말을 전해주는 역할"이라며 "대립이 있었는데 내가 모르고 지나간 걸 수도 있고, 내가 좀 기분 나빠도 넘겨버리는 타입"이라고 설명했다. 찰스엔터와 김민경은 가족 밖에서는 어떤 편인지 물었고, 고아성은 "한 번도 안 싸워봤다. 소속사랑 한번 싸운 적 있다"라고 답했다. 가족은 물론 친구, 남자친구와도 다툰 적이 없다는 말에 두 사람은 "사실 싸웠는데 싸웠다고 생각 안 한 거 아니냐"라고 재차 물었지만, 고아성은 "아니다. '뭐 이걸로 싸울 일인가?' 평생 이렇게 생각해 온 것 같다"라고 이유를 밝혔다.
고아성은 "싸움의 필요성을 느낀다"면서도 "모든 걸 다 웃음으로 생각한다"라고 말했다. 이에 찰스엔터는 "우리랑 싸우겠냐"라며 웃었고, 김민경이 "화라는 감정을 못 느끼는 거냐"라고 묻자 고아성은 "화를 느끼는데 그냥 참는다"라고 답했다. 또 "막내딸인 영향이 있는 것 같기도 하다"라고 했지만, 찰스엔터와 김민경은 "내 동생은 뭐죠?", "전 뭐가 되냐. 화가 삶의 원동력"이라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 그러자 고아성은 "연기할 때 화내는 연기를 하면 '이건 진짜 나랑 안 맞는 거다'란 생각한다"고 말했다.
이어 "싸운 적이 없는데 어떻게 헤어지냐"는 질문에는 "그냥 상의 합의 하에"라고 답했다. 또 "상대가 화내면 어떻게 대처하냐"는 물음에는 "그냥 다 받아주고 끝내는 편"이라며 "운전할 때도 화를 안 낸다. '이렇게 느리게 가면 상 주나?' 한다"라고 말했다.
고아성은 지난 2월 계약 만료로 아티스트컴퍼니와 결별한 뒤 현재 무소속으로 활동 중이다. 그는 2017년 아티스트컴퍼니와 전속계약을 맺었고, 2020년 계약이 종료된 뒤 2023년 다시 손을 잡았으나 올해 2월 재계약을 마무리했다. 아티스트컴퍼니는 정우성과 이정재가 이끄는 소속사다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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