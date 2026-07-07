배우 고아성이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

배우 고아성이 가족은 물론 친구, 연인과도 다툰 적이 없다며 화를 느껴도 참는 성격이라고 밝혔다./사진=유튜브 채널 '도시여자대피소' 캡처

배우 고아성이 가족은 물론 친구, 연인과도 다툰 적이 없다며 화를 느껴도 참는 성격이라고 밝혔다./사진=유튜브 채널 '도시여자대피소' 캡처

배우 고아성이 가족은 물론 친구, 연인과도 다툰 적이 없다며 화를 느껴도 참는 성격이라고 밝혔다.5일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'의 '도시여자대피소' 마지막 에피소드가 공개됐다.고아성은 형제 관계에 대해 "세 자매 중에 막내다. 다 한 살씩 차이 나서 그냥 친구들 같다"라고 말했다. 이어 친하냐는 질문에는 "어렸을 땐 언니 같은 느낌이 있었는데, 사회생활 하다 보니 그냥 친구가 됐다. 원래 한 집에서 세 자매가 같이 살았는데, 작년에 언니 결혼하면서 다 흩어졌다. 그러니까 오히려 데이트를 많이 하게 된다"라고 애정을 전했다.이어 "전 태어나서 한 번도 싸워본 적이 없다"라고 말해 모두를 놀라게 했다. 그는 "언니들이 싸우면 말을 전해주는 역할"이라며 "대립이 있었는데 내가 모르고 지나간 걸 수도 있고, 내가 좀 기분 나빠도 넘겨버리는 타입"이라고 설명했다.찰스엔터와 김민경은 가족 밖에서는 어떤 편인지 물었고, 고아성은 "한 번도 안 싸워봤다. 소속사랑 한번 싸운 적 있다"라고 답했다. 가족은 물론 친구, 남자친구와도 다툰 적이 없다는 말에 두 사람은 "사실 싸웠는데 싸웠다고 생각 안 한 거 아니냐"라고 재차 물었지만, 고아성은 "아니다. '뭐 이걸로 싸울 일인가?' 평생 이렇게 생각해 온 것 같다"라고 이유를 밝혔다.고아성은 "싸움의 필요성을 느낀다"면서도 "모든 걸 다 웃음으로 생각한다"라고 말했다. 이에 찰스엔터는 "우리랑 싸우겠냐"라며 웃었고, 김민경이 "화라는 감정을 못 느끼는 거냐"라고 묻자 고아성은 "화를 느끼는데 그냥 참는다"라고 답했다.또 "막내딸인 영향이 있는 것 같기도 하다"라고 했지만, 찰스엔터와 김민경은 "내 동생은 뭐죠?", "전 뭐가 되냐. 화가 삶의 원동력"이라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 그러자 고아성은 "연기할 때 화내는 연기를 하면 '이건 진짜 나랑 안 맞는 거다'란 생각한다"고 말했다.이어 "싸운 적이 없는데 어떻게 헤어지냐"는 질문에는 "그냥 상의 합의 하에"라고 답했다. 또 "상대가 화내면 어떻게 대처하냐"는 물음에는 "그냥 다 받아주고 끝내는 편"이라며 "운전할 때도 화를 안 낸다. '이렇게 느리게 가면 상 주나?' 한다"라고 말했다.고아성은 지난 2월 계약 만료로 아티스트컴퍼니와 결별한 뒤 현재 무소속으로 활동 중이다. 그는 2017년 아티스트컴퍼니와 전속계약을 맺었고, 2020년 계약이 종료된 뒤 2023년 다시 손을 잡았으나 올해 2월 재계약을 마무리했다. 아티스트컴퍼니는 정우성과 이정재가 이끄는 소속사다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr