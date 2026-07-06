CORTIS 2nd EP Album Photo / Courtesy of BigHit Music

CORTIS 2nd Mini-Album 'GREENGREEN' Concept Picture / Courtesy of BigHit Music

그룹 코르티스 (CORTIS)의 곡 'REDRED'(레드레드)가 애플뮤직 한국 '톱 100' 차트에서 70일 연속 1위를 기록했다.지난 4일 기준 코르티스의 미니 2집 'GREENGREEN'(그린그린) 타이틀곡 'REDRED'는 애플뮤직 '톱 100: 대한민국' 차트 정상을 지켰다. 지난 4월 26일 발매 이후 6일 만에 1위에 오른 이 곡은 줄곧 정상을 유지하고 있다. 소속사 빅히트 뮤직(BIGHIT MUSIC)에 따르면, 이는 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 중 해당 차트 최장기간 1위 기록이자 올해 발매된 한국 음원 중 최장 기록이다.해외 차트 성적도 이어지고 있다. 'REDRED'는 지난 5월 6일 애플뮤직 글로벌 '톱 100' 18위에 진입한 이래 69일 연속 차트인 중이다. 소속사 측은 올해 해당 차트에 이름을 올린 K팝 보이그룹은 방탄소년단(BTS)과 코르티스 뿐이라고 설명했다. 음악방송 11관왕을 달성한 이 곡은 독창적인 프로덕션과 안무를 전면에 내세웠다.코르티스는 오는 7월부터 9월까지 첫 단독 투어 '2026 CORTIS TOUR PUT YOUR PHONE DOWN'을 진행한다. 이어 현지 시간 기준 7월 31일과 8월 1일 미국 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago)에 올해 K팝 보이그룹 중 유일하게 라인업에 포함돼 무대를 가지며, 9월 '록 인 재팬 페스티벌 2026'(ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026), 10월 '포뮬러원 싱가포르 그랑프리 2026'(Formula 1 Singapore Grand Prix 2026) 일정을 이어간다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr