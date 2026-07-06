그룹 아이브 멤버 장원영이 카메라를 바라보며 포즈를 취하고 있다. / 사진=장원영 SNS

사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 호화로운 근황을 전했다.장원영은 지난 5일 자신의 인스타그램에 "빼꼼. 언니들 언제오징.. 에?"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 한 호텔에서 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 "내가 진쨔 정말 많이 좋아하는 너의 이름은 딸기 생크림 케쿠"라며 케이크가 세팅된 식탁 앞에 앉은 장원영은 딸기를 두 손이 아닌 한 손으로 들기도 했다.앞서 장원영은 과거 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에 출연했을 당시 아침부터 딸기를 먹는 과정에서 과일을 두 손으로 잡고 먹어 '예쁜 척 논란'으로 이어진 바 있다.한편 장원영이 속한 아이브는 지난 2월 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)를 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr