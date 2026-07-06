'41세' 박은영, 결혼식 현장 공개됐다…♥훈남 남편 옆에서 '활짝'

박은영의 결혼식 현장이 공개됐다./사진=조수연 SNS

개그우먼 박은영(41)의 결혼식 현장이 공개됐다.박은영은 지난 5일 서울 영등포구 여의도동 여의도컨벤션웨딩홀에서 5살 연하의 비연예인 남성과 결혼식을 올렸다. 이날 결혼식에는 이수지, 박성호, 김원효, 심진화 등이 참석했다.이날 조수연은 "언니 너무 축하해, 사랑해"라는 글과 함께 인스타그램 스토리에 박은영 결혼식 현장 영상들을 공개했다. 영상 속 박은영은 웨딩 드레스를 입고 남편 옆에서 밝은 미소를 짓고 있어 눈길을 끈다.앞서 박은영은 지난 5월 자신의 SNS에 "저를 늘 웃게 하는 한 남자를 만나 한 가정을 일구며 의리 있게 살아보고자 한다"고 직접 결혼을 발표했다.박은영은 2008년 SBS 10기 공채 개그맨으로 데뷔, 2012년 KBS 27기 공채 개그맨을 거쳤다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr